Φωτιές: Στάχτη πάνω από 445.000 στρέμματα το καλοκαίρι του 2025

Σε 445.350 στρέμματα ανέρχεται η συνολική καμένη έκταση από όλες τις φωτιές που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, η συνολική καμένη έκταση ανέρχεται περίπου στα 44.535 εκτάρια ή 445.350 στρέμματα με βάση όλες τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025.

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται οι 22 μεγαλύτερες πυρκαγιές που ξέσπασαν και εξαπλώθηκαν στη χώρα μας αυτούς τους μήνες. Η χαρτογράφηση προέκυψε από επεξεργασία δορυφορικών εικόνων VIIRS και Sentinel-2 από την Υπηρεσία FFIS της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

Στη δεύτερη εικόνα απεικονίζεται η συνολική καμένη έκταση για τους 3 μήνες ανά έτος την τελευταία πενταετία. Όπως παρατηρείται το 2025 είναι η τρίτη χειρότερη χρονιά μετά το 2023 και το 2021.

Συνολική καμένη έκταση για τους καλοκαιρινούς μήνες ανά έτος | Beyond EO Centre NOA / Facebook