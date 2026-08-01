Φωτιές: Συμβουλές προστασίας από το τοξικό νέφος - Το «κόλπο» με το κλιματιστικό

Συστάσεις σε όσους βρίσκονται στα μέτωπα των φωτιών που καίνε σε περιοχές της χώρας, αλλά και περιοχές πλησίον τους, έδωσε η κα Μάτα Τσικρικά, πνευμονολόγος, για την προστασία από το τοξικό νέφος.

Μιλώντας στο OPEN, η κα Τσικρικά κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, με τις πόρτες και τα παράθυρα καλά κλειστά για να μην μπαίνει μέσα ο καπνός από τη φωτιά.

Η σύσταση αυτή δεν αφορά μόνο εκείνους που είναι κοντά στις πυρκαγιές, αλλά και σε περιοχές όπου μπορεί να έχει ήδη ταξιδέψει το τοξικό νέφος.

«Μένουμε σε δροσερούς εσωτερικούς χώρους, με πόρτες και παράθυρα κλειστά και το air condition στην εσωτερική ανακύκλωση» επεσήμανε η γιατρός.

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Συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με χρόνιες ασθένειες, ειδικές αναπνευστικές, τα μικρά παιδιά, τις έγκυες και άλλες ευάλωτες ομάδες.

«Στο τοξικό νέφος υπάρχουν σωματίδια που εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα» επεσήμανε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Κάλεσε, όσους μπορούν, να κάνουν και χρήση μάσκας, εάν χρειαστεί να μετακινηθούν από το σπίτι τους.

Τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν

Η ίδια, παράλληλα, απαρίθμησε και τα συμπτώματα εκείνα που θα πρέπει να οδηγήσουν τους πάσχοντες στο να ζητήσουν ιατρική βοήθεια:

πόνος στο στήθος

δύσπνοια

έντονος βήχας

σύγχηση

πονοκέφαλος

αδυμαμία

καταβολή