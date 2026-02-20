Φωτογραφίες Καισαριανής: «Χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα» λέει ο Βέλγος συλλέκτης

Ο Βέλγος ιστορικός και συλλέκτης Τιμ ντε Κρένε έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για τις 262 φωτογραφίες με τους Έλληνες κομμουνιστές της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους.



«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πώ τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα» ανέφερε στην ΕΡΤ.

Νωρίτερα σήμερα (20/02) αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού που εξέτασε τη συλλογή Χόιερ -262 φωτογραφίες συνολικά- επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά των φωτογραφιών της Καισαριανής.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη υπογράφτηκε προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη για την απόκτησή τους και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό ιστότοπο της δημοπρασίας.

Δήλωση της Λίνας Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε.

Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Η πιστοποίηση και η πρωτοβουλία επαναπατρισμού

Η απόφαση του Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων να χαρακτηρίσει ως μνημείο τις φωτογραφίες των «200» προσδίδει νέα βαρύτητα στην υπόθεση.

Η προσπάθεια διεκδίκησης και επαναπατρισμού των ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση στην Καισαριανή εισέρχεται στην τελική της φάση. Έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Παρασκευής κρίσιμη συνάντηση της ελληνικής αποστολής με τον συλλέκτη, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης του Υπουργείο Πολιτισμού.

Εξειδικευμένα στελέχη και εμπειρογνώμονες θα μεταβούν στα γραφεία της εταιρείας του κατόχου, φέροντας τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να ελέγξουν τη γνησιότητα και την εγκυρότητα των φωτογραφιών. Μετά την ολοκλήρωση της επιστημονικής τεκμηρίωσης, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της συλλογής ως μνημείου.