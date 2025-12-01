Φραπές: «Θα πάω στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φορτωτή γεμάτο στοιχεία και πολλοί θα τρέχουν»

Δηλώσεις με υπονοούμενα και αποδέκτες σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έκαναν τόσο ο «Φραπές» όσο και ο «Χασάπης».

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του Open, ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές») υπογραμμίζει ότι θα προσέλθει στην Εξεταστική στις 11 Δεκεμβρίου, όπου θα μιλήσει για όλους, λέγοντας μάλιστα ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

«Στις 11 Δεκεμβρίου, 9 το πρωί, θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε... μαραθώνιο!», είπε συγκεκριμένα ο Γιώργος Ξυλούρης.

Από την μεριά του ο Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης») ανέφερε: «Επειδή μετά την κατάθεσή μου και τα όσα με ρώτησαν στην Εξεταστική, αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο μία, δύο ή τρεις φορές, πολλοί διατυπώνουν υπονούμενα για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα.

Ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε μία φορά και συγκεκριμένα το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο την Πρωτοχρονιά του 2017, ήταν περίπου 1 εκ. ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ στην Αθήνα Φεβρουάριο του /17, όλα νόμιμα και με τους φόρους που αναλογούν.

Όποιος από 'δω και πέρα συνεχίζει να λέει για ξέπλυμα "μαύρου χρήματος" και να δείχνει εμένα και την οικογένειά μου, θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη».