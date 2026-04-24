Φρεγάτα Κίμων: Στο λιμάνι του Πειραιά για πρώτη φορά η ναυαρχίδα - Βίντεο από την άφιξή της

Η ναυαρχίδα των Πολεμικών Δυνάμεων, φρεγάτα Κίμων κατέπλευσε για πρώτα φορά στο λιμάνι του Πειραιά - Βίντεο από την στιγμή που φτάνει.

Η φρεγάτα Κίμων στον Πειραιά | YoyTube / Pireas Piraeus
Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε για πρώτα φορά η ναυαρχίδα των Πολεμικών Δυνάμεων, φρεγάτα Κίμων, νωρίτερα σήμερα το πρωί της.

Αύριο το πρωί, αναμένεται να την επισκεφθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ώστε να υπογράψουν την συμφωνία για την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα 5 έτη.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που η ναυαρχίδα καταφθάνει στο λιμάνι.

 

