Φρεγάτα Κίμων: Στο λιμάνι του Πειραιά για πρώτη φορά η ναυαρχίδα - Βίντεο από την άφιξή της

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε για πρώτα φορά η ναυαρχίδα των Πολεμικών Δυνάμεων, φρεγάτα Κίμων, νωρίτερα σήμερα το πρωί της.

Αύριο το πρωί, αναμένεται να την επισκεφθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ώστε να υπογράψουν την συμφωνία για την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα 5 έτη.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που η ναυαρχίδα καταφθάνει στο λιμάνι.