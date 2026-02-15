Φρίκη στη Νίκαια: Νεαροί φέρεται να βίαζαν 17χρονο - 15χρονη φίλη τους βιντεοσκοπούσε

Ένα απίστευτο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης έγινε γνωστό σήμερα (15/2), με θύμα ένα ανήλικο αγόρι στη Νίκαια.

Ένας 19χρονος και ένας 20χρονος φέρεται να βίασαν 17χρονο στη Νίκαια, ενώ φίλη τους, μόλις 15 ετών βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ύστερα από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος του γιου της.

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Νίκαια: Το χρονικό

Αν και η καταγγελία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο όταν ο 19χρονος κάλεσε στο σπίτι του θύμα.

Εκεί φέρεται να βρισκόταν ένας ακόμη κοινός τους φίλος και η ανήλικη σύντροφος του 19χρονου.

Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης για τον ανήλικο, όπου κατά την παραμονή του στο χώρο, οι δράστες του πετούσαν διάφορα αντικείμενα όπως αυγά και ξύδι, τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν και τον εξανάγκασαν ακόμη και σε γενετήσιες πράξεις με αντικείμενο.

Για την υπόθεση, η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει: «Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, 2 ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη ανήλικη.