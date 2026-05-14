Φρίκη στο κέντρο της Αθήνας: Ισραηλινός εύχεται βιασμούς σε εθελοντές – «Έχω δέκα άτομα στον δρόμο»

Σοκ στην Αθήνα καθώς Ισραηλινός επιτίθεται χυδαία σε εθελοντές του March to Gaza με φρικτές απειλές. Ένα βίντεο που προκαλεί σάλο.

Συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στο Σύνταγμα | EUROKINISSI
Στο προσκήνιο έρχεται ένα σοβαρό περιστατικό λεκτικής βίας και απειλών που σημειώθηκε στα Προπύλαια, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα που δήλωσε «περήφανος σιωνιστής» και στόχο εθελοντές της συλλογικότητας March to Gaza Greece.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η οργάνωση, ο άνδρας πλησίασε το ενημερωτικό περίπτερο της συλλογικότητας και εξαπέλυσε μια πρωτοφανούς αγριότητας επίθεση.

Οι ύβρεις που καταγράφηκαν προκαλούν σοκ, καθώς ο άνδρας ακούγεται να εύχεται τον βιασμό των εθελοντών και των οικογενειών τους, κάνοντας ευθεία αναφορά στις τραγικές πρακτικές που σημειώθηκαν κατά τις επιθέσεις στα κιμπούτζ.

«Εύχομαι να σας βιάσουν, όπως βίαζαν στα κιμπούτζ. Να βιάσουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας», φώναζε εκτός εαυτού, ενώ συμπλήρωσε με προκλητικό ύφος: «Ναι, είστε ηλίθιοι. Είμαι περήφανος σιωνιστής».

Η πρόκληση συνεχίστηκε με ευθείες απειλές για χρήση βίας, καθώς ο ίδιος ισχυρίστηκε πως «έχει δέκα άτομα έξω στον δρόμο» έτοιμα να επέμβουν, αν αισθανθεί απειλή. Η συλλογικότητα March to Gaza Greece καταγγέλλει ότι το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας επαναλαμβανόμενης πρακτικής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, Ισραηλινοί στρατιώτες που επισκέπτονται την Ελλάδα για αναψυχή κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας από το μέτωπο της Γάζας, επιτίθενται συστηματικά σε πολίτες και ομάδες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.
 

