Φρίκη στον Χολαργό: Άνδρας αποπειράθηκε να αποπλανήσει μαθητή δημοτικού και να τον πάει σπίτι του

Θύμα παιδόφιλου παρ' ολίγο να πέσει ένας μαθητής δημοτικού, όπως κατήγγειλαν γονείς σε σχολείο στον Χολαργό.

Σύμφωνα με την καταγγελία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου του Χολαργού, το συμβάν έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο. Ο μυστηριώδης άνδρας, αποπειράθηκε να αποπλανήσει έναν μαθητή με το αυτοκίνητό του και να τον οδηγήσει στο σπίτι του.

Η μητέρα του μαθητή προέβη σε καταγγελία του περιστατικού στην Αστυνομία, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις καταγγελίες συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, φέρεται να είναι γνωστός παιδόφιλος, καθώς έχει βεβαρημένο παρελθόν.

Ο συγκεκριμένος, το 2019 είχε συλληφθεί στην Κέρκυρα για ασέλγεια ανηλίκων.

