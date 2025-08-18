Συναγερμός στον Χολαργό: Άνδρας παρενοχλεί γυναίκες προσποιούμενος πως έχει χαθεί

Ανησυχία και φόβο έχει προκαλέσει η δράση ενός αγνώστου άνδρα στον σταθμό του μετρό Χολαργού, ο οποίος φέρεται να παρενοχλεί γυναίκες με προσχηματική προσέγγιση.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας πλησιάζει ανυποψίαστες γυναίκες, ισχυριζόμενος πως έχει χαθεί και ζητά βοήθεια για να εντοπίσει έναν συγκεκριμένο δρόμο.

Όταν οι γυναίκες ανοίγουν τους χάρτες στο κινητό τους για να τον βοηθήσουν, εκείνος τις πλησιάζει υπερβολικά κοντά με την πρόφαση ότι θέλει να δει την οθόνη.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προχωρά σε άσεμνες χειρονομίες και σωματική επαφή, προκαλώντας σοκ και αμηχανία στα θύματα.

Η Αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί και έχει δεχθεί πολλαπλές αναφορές για τη δράση του συγκεκριμένου άνδρα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ωστόσο, δεν έχουν καταγγείλει όλες οι γυναίκες το περιστατικό, καθώς πολλές δηλώνουν πως αισθάνονται αμηχανία ή φόβο.

