«Φθινοπωρινό σκίρτημα» του καιρού: Πού έρχονται καταιγίδες τη Δευτέρα - Πέφτει η θερμοκρασία

Οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται ότι αρχίζουν να υποχωρούν, με την πρόγνωση καιρού για την επόμενη εβδομάδα να δείχνει τοπικές βροχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να κυμανθεί στους 33 βαθμούς, αλλά τη Δευτέρα αναμένονται μπόρες και πτώση θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά της χώρας.

Σε Αττική και Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος, με θερμοκρασίες έως 34 και 31 βαθμούς αντίστοιχα.

Καιρός: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Σε ανάρτηση του στο Fcebook ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «φθινοπωρινό σκίρτημα» από Δευτέρα .

Επισημαίνει ότι « μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια».

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Αλλάζει ριζικά ο καιρός τη Δευτέρα»

Το σενάριο του κύριου Τσατραφύλλια επιβεβαιώνεται και με την ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος κάνει επίσης λόγο για «φθινοπωρινό σκηνικό».

Η καλοκαιρινή ζέστη δείχνει να παραμένει μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ωστόσο από τη Δευτέρα ο καιρός αλλάζει ριζικά, με πιο φθινοπωρινό σκηνικό και έντονες βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από τη Δευτέρα, όμως, έρχεται πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας. Το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη αναμένονται γενικευμένες βροχές σε ηπειρωτικά τμήματα αλλά και σε περιοχές του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Οι βοριάδες θα δυναμώσουν και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 30-32°C», δηλώνει μεταξύ άλλων στο Open.



