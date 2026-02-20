Φυλακές Δομοκού: Βίντεο ντοκουμέντο πριν και μετά τη δολοφονία του ισοβίτη

Εικόνες μέσα από τις φυλακές Δομοκού που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας την περασμένη Κυριακή πριν και μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη παρουσίασε η εκπομπή «Live News».

Στα βίντεο καταγράφονται τα βήματα που έκαναν δράστης και θύμα προς την έξοδο της πτέρυγας, λίγο μετά η συνάντησή τους με τον κατηγορούμενο αρχιφύλακα και έναν συγκρατούμενό τους, και μετά το έγκλημα η αναστάτωση στις φυλακές, με δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους να έχουν μόλις ενημερωθεί γι’ αυτό που συνέβη και να κινούνται με γρήγορα βήματα στον διάδρομο.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχιφύλακας έχει συλληφθεί και κατηγορείται πλέον για συνέργεια στο έγκλημα.

Η δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής και η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος. Στη συνέχεια οι δυο τους όπως αναφέρει το MEGA κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας. Φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου και συναντούν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα που τους περίμενε. Έπειτα, ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα.

Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφονται από τις κάμερες δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να κινούνται στον διάδρομο με γρήγορα βήματα. Είχε προηγηθεί η δολοφονία του ισοβίτη.