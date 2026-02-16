Φυλακές Δομοκού: Το σενάριο του κατά παραγγελία εγκλήματος - Πώς έγινε η δολοφονία του ισοβίτη

Όσο βρίσκονται από διερεύνηση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε δολοφονημένος ο βαρυποινίτης στις φυλακές Δομοκού, οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο του κατά παραγγελία εγκλήματος, που προήλθε από εξωτερική εντολή και όχι του μεμονωμένου περιστατικού αυτοάμυνας.

Υπενθυμίζεται πως η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ερευνήσει το κελί του ισοβίτη και δεν είχαν βρει όπλο, παρά μόνο ένα κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε.

Τα ερωτήματα, όπως πώς βρέθηκε το περίστροφο στα χέρια του ισοβίτη αλλά και πώς το περιστατικό έλαβε χώρα σε σημείο που δεν βιντεοσκοπείται από κάμερες, συνεχίζουν να παραμένουν αναπάντητα ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μετά τη σύλληψη του Βούλγαρου βαρυποινίτη που φέρεται να πάτησε τη σκανδάλη.

Και οι τρεις μάρτυρες που βρίσκονταν παρόντες στο περιστατικό τίθενται υπό έλεγχο, ανάμεσα τους και ο αρχιφύλακας, για τον οποίο διεξάγεται έρευνα αναφορικά με το κατά πόσο ασκούσε σωστά τα καθήκοντά του, καθώς το σωφρονιστικό ίδρυμα είχε ζητήσει την παραίτησή του για αυτούς ακριβώς τους λόγους.

Πώς έγινε η δολοφονία του ισοβίτη

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, μαζί με τον αρχιφύλακα που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο αρχιφυλακείο, ήταν και ο Βούλγαρος που καταδικάστηκε για την εκτέλεση του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα, τον Οκτώβριο του 2018.

Μαζί τους ήταν και ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι και παλιός συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, κάτι που ο ίδιος αρνείται αλλά προέκυψε από την προανάκριση.

Ο Βούλγαρος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, όρμησε και αφόπλισε τον Έλληνα βαρυποινίτη που όπως υποστηρίζουν να πήγε εκεί με σκοπό να σκοτώσει τον αρχιφύλακα και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Βούλγαρος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Μάλιστα, πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον του, εκ των οποίων, οι δύο σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι.