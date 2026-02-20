Ενώπιον του ανακριτή στη Λαμία, βρέθηκε ο καθ'ομολογία δράστης του εγκλήματος στις φυλακές Δομοκού, ο οποίος ξεκίνησε την απολογία του σήμερα λίγο πριν τις 14:30 το μεσημέρι.

Κατά την περίπου τρίωρη απολογία του, ο 38χρονος δράστης, σύμφωνα με το lamiareport.gr, μέσω του δικηγόρου του δήλωσε ότι δεν είχε προσχεδιάσει να σκοτώσει τον 43χρονο Έλληνα βαρυποινίτη.

Μάλιστα ισχυρίζεται ότι το θύμα τον χρησιμοποίησε για να βρεθεί με τον Αρχιφύλακα επικαλούμενος ότι ήθελε να τον βοηθήσει για να βρει συνήγορο και έτσι βρέθηκαν όλοι μαζί στο Αρχιφυλακείο.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος, για την υποστήριξη των ισχυρισμών τους έχουν ζητήσει να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις απαντήσεις που έχουν δώσει στις ανακριτικές αρχές.

Ο συνήγορός του Δημήτριος Γκαβέλας μίλησε στους δημοσιογράφους υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δε γνώριζε για τις προθέσεις του θύματος και σοκαρισμένος παρακολούθησε να τον πυροβολεί ο 38χρονος ο οποίος βρισκόταν εκεί για να του μιλήσει για υπόθεση του