Φυλακές Κορυδαλλού: Το Δημόσιο παραδέχεται ακατάλληλες συνθήκες κράτησης – Αποζημιώσεις έως 9.500 ευρώ

Μια αξιοσημείωτη απόφαση εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), μετά την εξέταση των καταγγελιών 16 κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού, κρίνοντας ακατάλληλες τις συνθήκες κράτησης στο μεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

Όπως αναφέρεται στο ΕΔΔΑ, βρέθηκε η προσφυγή Ninos κ.α. κατά Ελλάδας της 19.02.2026 (προσφ. αριθ. 21928/22 και 15 άλλες), με αντικείμενο τις ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Οι προσφεύγοντες παραπονέθηκαν για τις ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι, όπου τα ίδια πραγματικά περιστατικά κοινοποιήθηκαν στο ΕΔΔΑ και έγινε έμφαση στην έλλειψη πραγματικού ένδικου μέσου στο εσωτερικό δίκαιο.

Ωστόσο, αυτό που κάνει την υπόθεση ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης το γεγονός ότι οι αρμόδιες Αρχές του ελληνικού Δημοσίου παραδέχθηκαν όσα τους προσάπτονταν και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό ήταν πρόθυμες να καταβάλουν αποζημιώσεις έως 9.500 ευρώ στο πλαίσιο φιλικού διακανονισμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΕΔΔΑ, η Κυβέρνηση αναγνώρισε τις ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης και υπέβαλε δηλώσεις φιλικού διακανονισμού, τους όρους του οποίου αποδέχθηκαν.

Τα ποσά κυμαίνονταν ανάλογα με το χρόνο κράτησης των προσφευγόντων από από 2.900 ευρώ έως 9.500 ευρώ, τα όποια το Δημόσιο οφείλει να καταβάλλει μέσα σε ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση της αποφάσεως, εντόκως σε περίπτωση υπερημερίας.

Οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε μια σειρά αποφάσεων του ΕΔΔΑ, που αφορούν τις συνθήκες κράτησης στο ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα, και ειδικότερα στις Φυλακές Κορυδαλλού. Και σύμφωνα με το echrcaselaw.gr ανακύπτουν συγκεκριμένες διαπιστώσεις:

Το χρόνιο πρόβλημα στις φυλακές Κορυδαλλού

Οι Φυλακές Κορυδαλλού αποτελούν σταθερή πηγή καταδικαστικών αποφάσεων κατά της Ελλάδας ενώπιον του ΕΔΔΑ. Η ρητή αναγνώριση εκ μέρους της Κυβέρνησης των ανεπαρκών συνθηκών κράτησης χωρίς αμφισβήτηση αποτυπώνει τον πλέον παγιωμένο χαρακτήρα αυτής της νομολογίας. Η πρακτική του φιλικού διακανονισμού, αν και επιλύει ατομικές υποθέσεις, δεν αντιμετωπίζει τη δομική διάσταση του προβλήματος.

Η σημασία του άρθρου 6Α του Σωφρονιστικού Κώδικα

Ο ρητός αποκλεισμός αποζημίωσης σε περίπτωση χορήγησης αποζημίωσης βάσει του άρθρου 6Α αναδεικνύει τον ρόλο αυτού του μέσου ως εσωτερικής θεραπείας. Η πρακτική αποτελεσματικότητά του παραμένει, ωστόσο, ζήτημα εξέτασης υπό τον έλεγχο του ΕΔΔΑ αναφορικά με την εξάντληση εσωτερικών ένδικων μέσων.

Η μη εξέταση του άρθρου 13

Η μη αυτοτελής εξέταση της αιτίασης βάσει του άρθρου 13 αφήνει ανοιχτό το ερώτημα περί υπάρξεως πραγματικού ένδικου μέσου στο εσωτερικό δίκαιο, ζήτημα θεμελιώδες για τη μελλοντική αντιμετώπιση παρόμοιων υποθέσεων.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι πως «η απόφαση, αν και τυπικά επιλύει 16 ατομικές προσφυγές, αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αδυναμία της Ελλάδας να αντιμετωπίσει δομικά το πρόβλημα των συνθηκών κράτησης στις Φυλακές Κορυδαλλού. Η πρακτική των φιλικών διακανονισμών, αν και ωφέλιμη για τους ατομικούς προσφεύγοντες, δεν υποκαθιστά την ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στο σωφρονιστικό σύστημα».