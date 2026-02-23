Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό

Συναγερμός προκλήθηκε την Καθαρά Δευτέρα στην Πυροσβεστική έπειτα από πτώση άνδρα στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι, κατά τη διάρκεια προσπάθειάς του να πετάξει χαρταετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από ύψος περίπου επτά μέτρων, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο σημείο και να απαιτηθεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση του σε απόκρημνη περιοχή στο Γαλάτσι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. pic.twitter.com/USW6ppR56Q — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 23, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανασύρουν με ασφάλεια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.