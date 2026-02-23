Μενού

Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό

Η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χρειάστηκε, ώστε να απεγκλωβίσει έναν άνδρα, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος στο Γαλάτσι, στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό.

Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Intime
Συναγερμός προκλήθηκε την Καθαρά Δευτέρα στην Πυροσβεστική έπειτα από πτώση άνδρα στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι, κατά τη διάρκεια προσπάθειάς του να πετάξει χαρταετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από ύψος περίπου επτά μέτρων, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο σημείο και να απαιτηθεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

 

Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανασύρουν με ασφάλεια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

