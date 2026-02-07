Μενού

Γαλάτσι: Άνδρας τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό»

Άνδρας μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο Γαλάτσι. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες.

Reader symbol
Newsroom
αστυνομια περιπολικο
Περιπολικό τη νύχτα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Άνδρας μεταφέρθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το σκαι, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλατσίου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Η κατάσταση της υγείας του άνδρα δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ