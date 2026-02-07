Γαλάτσι: Άνδρας τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό»

Άνδρας μεταφέρθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Σύμφωνα με το σκαι, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλατσίου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.
Η κατάσταση της υγείας του άνδρα δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή.
