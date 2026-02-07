Μενού

Γαλάτσι: Δύο τραυματίες σε νέο επεισόδιο οπαδικής βίας -Διακομίστηκαν στον «Ευαγγελισμό»

Δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε οπαδική επίθεση στο Γαλάτσι, το τμήμα Αθλητικής Βίας ερευνά το περιστατικό.

Reader symbol
Newsroom
αστυνομια περιπολικο
Περιπολικό τη νύχτα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (07/02) μετά από αιματηρό επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε στην οδό Παρθενόπης στο Γαλάτσι.

 

Συγκεκριμένα, πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο συνάντησαν έναν 26χρονο, τον ρώτησαν τι ομάδα υποστηρίζει και στη συνέχεια ένας από τους δράστες τον τραυμάτισε ελαφρά στο στήθος με μαχαίρι. Την ίδια ώρα, σε μικρή απόσταση στην οδό Κουρτίου, βρέθηκε τραυματισμένο ένα δεύτερο άτομο, ένας 32χρονος με τραύμα στο γλουτό.

Οι δύο τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Παράλληλα, σε ένα κάδο απορριμμάτων κοντά στην οδό Στεφανοπούλου βρέθηκε και ένα μαχαίρι το οποίο παρέλαβε η Αστυνομία. Την έρευνα για το περιστατικό ανέλαβε το τμήμα Αθλητικής Βίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ