Γαλάτσι: Oδηγός έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα και «έγινε καπνός» γιατί είχε αργήσει στη λαϊκή

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Γαλάτσι, όταν ηλικιωμένος οδηγός προσέκρουσε πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, έκανε όπισθεν και «έγινε καπνός».

Απίστευτος δε είναι και ο λόγος για τον οποίο εγκατέλειψε το σημείο: Δεν μπορούσε να καθυστερήσει καθώς τον περίμενε η σύζυγος του στη λαϊκή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ´χουμε» ο οδηγός πέφτει πάνω στο παρκαρισμένο όχημα, και όχι μόνο δεν σταματάει το αυτοκίνητο για να δει τι ζημιά προκάλεσε, αλλά βάζει όπισθεν και εξαφανίζεται σαν να μη συνέβη ποτέ.

Από πρόσθετο βιντεοληπτικό υλικό, μάλιστα, που συνέλεξαν κάτοικοι της περιοχής και ανέβασαν στα social media ελπίζοντας πως κάποιος θα μπορούσε να δώσει χρήσιμες πληροφορίες, βρέθηκε ο γιος του 85χρονου, ο οποίος αναγνώρισε το αυτοκίνητο του πατέρα του.

Αμέσως έστειλε μήνυμα στους διαχειριστές αναφέροντας τους πως θέλει να αποζημιωθεί ο άτυχος ιδιοκτήτης.

Στην εκπομπή μίλησε ο κ. Γιώργος, ο οποίος είχε την ιδέα να ανεβάσει το βίντεο στο ίντερνετ όπου είχε ως αποτέλεσμα και ο ηλικιωμένος να βρεθεί και ο οδηγός που υπέστη ζημιές να αποζημιωθεί.