Γαύδος: Το νησί έχει ξεμείνει από βασικά αγαθά και φάρμακα - «Πριν 13 μέρες έφτασε το τελευταίο πλοίο»

Η Γαύδος αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για εναλλακτικές διακοπές στην Ελλάδα, συνδεδεμένο με τη φύση, την απλότητα και την ηρεμία. Ωστόσο, η εικόνα του καλοκαιριού απέχει πολύ από την πραγματικότητα του χειμώνα, όταν το ακριτικό νησί μένει συχνά αποκομμένο από την Κρήτη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τη φετινή χειμερινή περίοδο, κάτοικοι και επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς έχουν ξεμείνει από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Αιτία είναι η δραστική μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων που συνδέουν τη Γαύδο με την Κρήτη, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη συγκοινωνία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Creta24 η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, το τελευταίο δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου και έκτοτε κανένα πλοίο δεν έχει προσεγγίσει το νησί, καθιστώντας την απομόνωση φέτος πιο έντονη από ποτέ.

Μόνο ένα μικρό φουσκωτό σκάφος κατάφερε τις προηγούμενες ώρες να φτάσει στη Γαύδο, μεταφέροντας περιορισμένες ποσότητες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, οι οποίες ωστόσο δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του συνόλου των κατοίκων.

Όπως επισημαίνουν κάτοικοι και επιχειρηματίες στο Creta24, στο νησί παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και βασικά αγαθά.

Μειωμένα δρομολόγια

Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν μόλις δύο δρομολόγια πλοίου, ενώ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, το επόμενο δρομολόγιο αναμένεται να γίνει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η δήμαρχος Γαύδου απηύθυνε δραματική έκκληση προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεση μέριμνα ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του νησιού μόλις βελτιωθεί ο καιρός.

«Ζητάμε μια μόνιμη και σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Γαύδου με την Κρήτη. Κατανοούμε τις δυσκολίες λόγω απόστασης και καιρικών συνθηκών, ωστόσο τα μεγάλα διαστήματα αποκλεισμού θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του νησιού. Είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μας έχουν ξεχάσει τελείως»

Την αγωνία τους εκφράζουν και οι επαγγελματίες της Γαύδου. Ο Λυκούργος Παπαδάκης, ιδιοκτήτης τουριστικής επιχείρησης που λειτουργεί όλο τον χρόνο στο νησί, δήλωσε:

«Αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με τις τροφοδοσίες και τους πελάτες και δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Έχουμε ξεμείνει από τα πάντα – ψωμί, νερό, βασικά αγαθά. Μας έχουν ξεχάσει τελείως».

Αντίστοιχα, η Στέλλα Στεφανάκη, ιδιοκτήτρια φούρνου στη Γαύδο, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην προμήθεια πρώτων υλών. Μάλιστα, για λόγους υγείας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το νησί και πλέον δεν μπορεί να επιστρέψει.

«Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τα φάρμακα και τις προμήθειες. Τα δρομολόγια είναι ελάχιστα και ο καιρός φέτος δεν βοηθά καθόλου. Όσοι ζούμε στη Γαύδο ξέρουμε ότι απαιτείται σωστός προγραμματισμός, όμως φέτος η κατάσταση μας έχει ξεπεράσει. Οι ελλείψεις είναι σοβαρές και η απομόνωση του νησιού μάς χτυπά πολύ έντονα την πόρτα».