Γενοκτονία των Ποντίων: Η βροχή δεν πτόησε τους χορευτές για την Ημέρα Μνήμης στο Σύνταγμα

Ο χορός για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας | Eurokinissi
Για το «ορόσημο» του Ποντιακού Ελληνισμού, τη 19η Μαΐου,  ημέρα μνήμης και τιμής για τους 353.000 πεσόντες στη Γενοκτονία των Ποντίων, πολιτισμικοί σύλλογοι οργάνωσαν παραδοσιακό χορό στο Σύνταγμα.

Πλάνα του Orange Press Agency δείχνουν πώς οι αντίξοες συνθήκες, λόγω της έντονης βροχής, δεν πτόησαν τους συμμετέχοντες, που ολοκήρωσαν κανονικά τη χοροεσπερίδα τους και απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Γενοκτονία των Ποντίων: Τα ιστορικά αιτήματα του ποντιακού Ελληνισμού

Σωρεία πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας, διεκδικεί εδώ και δεκαετίες:

  • Τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και όλων των χριστιανικών κοινοτήτων της καθ' ημάς Ανατολής.
  • Την αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων που, ακόμα και σήμερα, δηλητηριάζουν την ανθρωπότητα.

Η όψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με το επίσημο λογότυπο της Γενοκτονίας «G» και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας:

«Η φωταγώγηση του ελληνικού κοινοβουλίου με το "G" αποτελεί ένδειξη πένθους και ελάχιστο φόρο τιμής. Είναι μια κίνηση με ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση που αγγίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων.»

Η 19η Μαΐου αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα ορόσημο, τη σημαντικότερη σε επίπεδο ιστορικού συμβολισμού. Είναι μια ημέρα φορτισμένη με συναισθηματικούς συνειρμούς, καθώς μνημονεύονται και τιμώνται οι 353.000 Έλληνες του Πόντου.

