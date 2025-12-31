Γεωργιάδης: «Τα μπλόκα δεν γίνονται για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση»

Σε καθαρά πολιτική πράξη που αποσκοπεί στο να πέσει η κυβέρνηση απέδωσε τον χαρακτήρα των μπλόκων των αγροτών, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, υποστήριξε πως τα αιτήματα τους έχουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιηθεί.



«Στα μπλόκα δεν είναι όλοι οι αγρότες, βρίσκονται ορισμένοι κομμουνιστές και ακροδεξιοί, τα μπλόκα δεν γίνονται για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση είναι πολιτική πράξη και εμείς καθόμαστε και τους χαϊδεύουμε» σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Υποστηρίζοντας πως και ο ίδιος στην αρχή ήταν με το μέρος των αγροτών, είπε: «τα μπλόκα και οι αντιδράσεις είχαν μια δικαιολογητική βάση και αφορούσε στην καθυστέρηση των πληρωμών (…) η οποία προκάλεσε πραγματικά προβλήματα στους αγρότες και βγήκαν τα τρακτέρ στους δρόμους μέχρι εκεί το καταλαβαίνω».

Και συμπλήρωσε: «Στο μεταξύ έχουν γίνει όλες οι πληρωμές και τα περισσότερα αιτήματα έχουν υλοποιηθούν ή βρίσκονται στη διαδικασία της υλοποίησης άρα από εκεί και πέρα τα μπλόκα γίνονται όχι για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση»

Συνεχίζοντας είπε πως «το ένα μπλόκο λέει δεν ανοίγει αν δεν διπλασιαστούν οι συντάξεις, το άλλο λέει δεν ανοίγω εάν δεν γίνει εμβολιασμός που σημαίνει ότι αποκλείεται η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές αγορές για δέκα χρόνια και το άλλο δεν ανοίγει αν δεν καταργηθεί το χρηματιστήριο της ενέργειας τα μπλόκα πλέον είναι πολιτική πράξη».

Παράλληλα, ο υπουργός κατηγόρησε τους αγρότες πως καταστρέφουν τους συμπολίτες τους λόγω των κλειστών δρόμων, λέγοντας πως η Μαγνησία απώλεσε το -30% των εσόδων που ανέμενε:

«Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που καλύπτει τη χρονιά σε χειμερινούς προορισμούς στην εστίαση και άλλες επιχειρήσεις» είπε και αναρωτήθηκε «την ώρα που ο άλλος δουλεύει για τη χρονιά του κλείνεις το σπίτι;, έχουν καταστρέψει τους συμπολίτες τους και δεν ντρέπονται;» σημείωσε.



