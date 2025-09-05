«Γεύσεις και Μνήμες» με άρωμα & μελωδίες Κέρκυρας

Το event συνεχίστηκε υπό τους ήχους της φιλαρμονικής στα καντούνια, μέσα σε μια ατμόσφαιρα μοναδική αλλά όχι ασυνήθιστη για το νησί, που αγαπά την τέχνη! Τις εντυπώσεις βέβαια «έκλεψε» η πάντα όμορφη αλλά πιο λαμπερή από ποτέ συγγραφέας.

Και 2 λόγια για το βιβλίο: «Ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσεων, ιστοριών και συναισθημάτων, εκεί όπου η μνήμη συναντά την παράδοση και η κουζίνα γίνεται αφήγηση».