«Ghost guns» στη Θράκη: Κύκλωμα διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία - Δύο συλλήψεις

Δύο άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου (23/05) σε περιοχές της Θράκης, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για υπόθεση παράνομης διακίνησης οπλισμού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη οπλοκατοχή, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με εγκληματικές οργανώσεις τουρκικής προέλευσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με δίκτυο παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν όχημα στο οποίο επέβαινε ο ένας από τους κατηγορούμενους. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πορτ μπαγκάζ βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος με 25 πιστόλια και ισάριθμους γεμιστήρες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα όπλα ήταν συσκευασμένα σε νάιλον συσκευασίες και δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή αριθμούς αναγνώρισης, γεγονός που τα κατατάσσει στα λεγόμενα «όπλα φαντάσματα».

Από την προανάκριση προέκυψε στη συνέχεια η εμπλοκή και δεύτερου ατόμου, το οποίο συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε παραδώσει τόσο το όχημα όσο και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

25 πιστόλια,

25 γεμιστήρες,

5 κινητά τηλέφωνα,

2 κάρτες SIM,

ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού.

Τα κατασχεθέντα όπλα θα μεταφερθούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας και οι πιθανές διασυνδέσεις με άλλα κυκλώματα παράνομης διακίνησης όπλων.