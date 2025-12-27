Για «βρόμικο πόλεμο» μιλούν οι αγρότες – Λένε ότι κόβεται η επικοινωνία με την κυβέρνηση

Μετά τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη από τα Μάλγαρα, ένας ακόμη αγρότης και μέλος του συντονιστικού του μπλόκου ανακάλυψε τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων ότι οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί, όπως μετέφερε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

«Ψηλά τα χέρια, παραδίνομαι. Ελάτε και ελέγξτε με. Εδώ θα σας καλέσω να δείξω που έσφαλα. Θα τα βγάλω όλα στον αέρα. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Εδώ θα είμαι στο μπλόκο. Είναι η σύγχρονη μορφή πίεσης πλέον της κυβέρνησης προς τους μπλοκατζήδες», δήλωσε ο Γιώργος Μπότας, μέλος του Συντονιστικού Μπλόκου Μαλγάρων.

Από πλευράς τους οι αγρότες των Μαλγάρων κάνουν λόγο για βρώμικο πόλεμο και πλέον, όπως καταγγέλλουν, κόβεται κάθε γραμμή επικοινωνίας με την κυβέρνηση και κλιμακώνουν τον αγώνα τους.

Κυβέρνηση και αγρότες συγκρούονται πλέον και επικοινωνιακά, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να εμφανίζεται διαλλακτικό - όπως ανέφερε το Mega - και καλεί σε διάλογο αλλά με ανοιχτούς τους δρόμους.

Μάλιστα, πόλεμος κυβέρνησης – αγροτών έχει μεταφερθεί και στα κοινωνικά δίκτυα, με τον γνωστό λογαριασμό lexotanil που συνδέθηκε και με τις αποκαλύψεις για τη χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας, να φτάνει στο σημείο να καλεί σε μποϊκοτάζ σε όλα τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Τα όσα κωμικοτραγικά συντελέστηκαν στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με πρωταγωνιστή τον Φραπέ και άλλους εμπλεκόμενους στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δρομολογούν αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να προτείνει με τη χρονιά να διακοπεί η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων των επόμενων εξεταστικών επιτροπών.

Κάλεσμα σε κοινή κάθοδο για διαπραγματεύσεις

Την ίδια στιγμή με ανακοίνωση τους εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων που συναντήθηκαν σήμερα (27/12) το μεσημέρι στην Επανομή, ζητούν άμεση επίλυση «προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση», απευθύνοντας κάλεσμα σε συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι διαφάνηκε μεταξύ άλλων «η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» και επισημαίνεται:

«Μακριά λοιπόν από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις, όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο -ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο. Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς».

Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν εκ νέου τον κόμβο της Εγλυκάδας

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Νωρίτερα σήμερα Σάββατο (27/12) οι αγρότες έκλεισαν επ' αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων μέχρι να ακολουθήσει νέα σύσκεψη για την Πρωτοχρονιά.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι αύριο το βράδυ που οι αγρότες θα συσκεφθούν για το αν θα το κλείσουν αφήνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων μόνο από τις παρακαμπτήριες.

Σήμερα έκλεισε και η παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας στο ύψος της Χαλκηδόνας από τις 14:00 -17:00.

Πολύωροι αποκλεισμοί στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Έκλεισε η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας

Από τη μία το μεσημέρι σήμερα έκλεισε η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Το μέτρο αυτό αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο προγραμματίζεται το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους, επιδιώκοντας να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ώστε να προσέλθουν στον διάλογο.

Παράλληλα, έχει ληφθεί απόφαση να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα καθοριστούν το προσεχές διάστημα, με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Το αγροτικό μπλόκο Ροδόπης έκλεισε ξανά την Εγνατία Οδό

Μετά την απόφασή τους από την περασμένη Δευτέρα ενόψει των Χριστουγέννων να ανοίξουν το μπλόκο τους επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, οι αγρότες της Ροδόπης επανήλθαν σήμερα στο σημείο, και από τις 11:00 το πρωί έκοψαν και πάλι την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Έτσι οι οδηγοί κατευθύνονται στην έξοδο της Κομοτηνής και συνεχίζουν την πορεία τους είτε από την παλαιά εθνική οδό (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο της Εγνατίας μπορούν να ξαναμπούν στον αυτοκινητόδρομο.