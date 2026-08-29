Για ΔΕΘ ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες: Απόβαση στον Λευκό Πύργο την ημέρα των εγκαινίων

Μια εβδομάδα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους για να δώσουν το «παρών» στις 5 Σεπτεμβρίου. Μετά από έναν χειμώνα γεμάτο αγώνα, αποφάσισαν να κάνουν απόβαση στον Λευκό Πύργο, στις 5 το απόγευμα καθώς τα αιτήματά τους παραμένουν ακόμη «στον αέρα».

Στη σύσκεψη στα Μάλγαρα, που αποφασίστηκαν τα παραπάνω, συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τις Σέρρες, τα Γρεβενά, την Πιερία, την Ημαθία και την Πέλλα.

«Σήμερα συνεδριάσαμε στα Μάλγαρα η Πανελλαδική Επιτροπή. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, λόγω των οξυμένων προβλημάτων, λόγω των υποσχέσεων ότι η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τίποτα από τις τελευταίες κινητοποιήσεις.

Το 1/3 περίπου των αγροτών είναι απλήρωτο. 150.000 – 158.000 αγρότες είναι απλήρωτοι και δεσμευμένα τα ΑΦΜ τους. Σήμερα αποφασίσαμε να κατεβούμε στην έκθεση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια του κυρίου Πρωθυπουργού. Πρέπει να τον υποδεχτούμε δεόντως. Η απόφαση είναι με τρακτέρ να κατεβούμε στον Λευκό Πύργο και θέλουμε όλους τους αγρότες να είναι παρόντες. Καλούνται άπαντες, όλοι μαζί με μια φωνή να δώσουμε το παρόν στην έκθεση, σε αυτά που εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός.

Το μήνυμα είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο. Πλέον έχει υπογραφεί και η ταφόπλακά μας. Πρέπει να μπορέσουμε να συντάξουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή και αντιαγροτική πολιτική που έχει εξαπολύσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον των αγροτών και δη η ελληνική κυβέρνηση», ανέφερε σε δήλωσή του ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, όπως μεταφέρει το thestival.gr.

Από την πλευρά του ο αγρότης Ρίζος Μαρούδας ανέφερε τα εξής: «τα προβλήματά μας έχουν οξυνθεί και με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγούν έξω από το επάγγελμα. δεν αντέχουμε άλλο, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε, να σκύψουμε το κεφάλι και να υποταχθούμε στη μοίρα μας ή να μείνουμε άνεργοι σε ξεκληρισμένες οικογένειες, σε ξεκληρισμένα χωριά και σε χωράφια. Και γι’ αυτό είμαστε στο δρόμο του αγώνα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, ποτέ δεν έχει κάνει πίσω και ούτε πρόκειται να κάνει.

Η απογοήτευση και ο θυμός που υπάρχει στους συναδέλφους μας πρέπει να γίνει αγώνας. Να μη φοβηθούν ούτε τις δικογραφίες που έρχονται συνεχώς και πρέπει να τις σταματήσει η κυβέρνηση, γιατί δεν μας σταματάει με αυτά τα μέτρα. Ενωμένοι, συντονισμένοι και αποφασισμένοι, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5:00 στο Λευκό Πύργο, με τα τρακτέρ, με αγροτικά μηχανήματα, με λεωφορεία, με κάθε πρόσφορο μέσο, από όλη την Ελλάδα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς, θα συμμετέχουμε σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Γιατί αν διαλυθεί η εθνική αγροτική πολιτική, θα διαλυθούν και η ύπαιθρος, και εκατοντάδες επαγγέλματα, και χιλιάδες κόσμος».





