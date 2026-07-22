Για ίχνη DNA στο σώμα του Σταύρου Γεωργίου ψάχνουν οι Αρχές: Λείπει από τα ευρήματα το κινητό του

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, χθες 21/07 και η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει πως η επίθεση που δέχτηκε ήταν βίαιη.

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την ιατροδικαστική έρευνα είναι πως σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Open η ώρα θανάτου του ποινικολόγου υπολογίζεται να είναι 24 ώρες πριν βρεθεί, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας.

Αυτό καθοδηγεί τις έρευνες, ώστε να εξεταστούν αρχικά τα βιντεοληπτικά υλικά από εκείνες τις κρίσιμες ώρες και τις κινήσεις που υπήρχαν έξω από την πολυκατοικία ή ακόμα και μέσα από αυτή.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν από την αρχή επισημάνει ότι από τα ευρήματα λείπει το κινητό τηλέφωνο του Σταύρου Γεωργίου, το οποίο είναι πιθανό να περιέχει σημαντικά στοιχεία ή συνομιλίες ή ακόμα και την ταυτότητα του δολοφόνου.

Επιπλέον, αναμένεται να εξεταστεί η σορός του Σταύρου Γεωργίου για ίχνη DNA, καθώς λόγω του άγριου ξυλοδαρμού του υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει αγγίζει τον δολοφόνο του και από εκεί οι Αρχές να αντλήσουν στοιχεία εφόσον ο δράστης ή οι δράστες είναι σεσημασμένοι.

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Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει πως η επίθεση που δέχτηκε ήταν βίαιη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο ιατροδικαστές που έκαναν σήμερα την νεκροτομή διαπίστωσαν την βιαιότητα των χτυπημάτων. Ο Σ. Γεωργίου έφερε βίαια πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα, που μπορεί να έγιναν με τα χέρια χωρίς κάποιο όργανο, κυρίως με κλωτσιές και γροθιές, αλλά και χτυπήματα με κάποιο βαρύ αντικείμενο για παράδειγμα με μια καρέκλα. Επιπλέον έφερε και χτύπημα από μια σκληρή επιφάνεια.