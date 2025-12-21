Για παράνομες επιδοτήσεις ελέγχεται αγροτοσυνδικαλιστής από τα μπλόκα: 122.000 για ανύπαρκτα χωράφια

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης, που δραστηριοποιείται στα μπλόκα των Μαλγάρων, βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για υπόθεση φερόμενων ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων με σκοπό τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για 16 αγροτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, φερόμενα παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ.

Με «λεκέδες» στις δηλώσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τα έτη 2019 έως και 2024.

Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Όπως προέκυψε, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.

Ο κ. Ανεστίδης | Eurokinissi

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αυτά αγροτεμάχια συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Παράλληλα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο ελεγχόμενος για την περίοδο 2019 έως 2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και για το έτος 2025 νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 17 αγροτεμάχια. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών ταυτίζεται με αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα έτη και για τα οποία έχουν ήδη προκύψει ισχυρές ενδείξεις ψευδούς δήλωσης.