Λέσβος: Άνοιξαν μέτωπο με τους αγρότες οι αρχές - «Φακελώματα» και νομικές διαδικασίες

Την οδό της καταστολής με νομικά μέσα ακολουθούν οι αρχές της Λέσβου ενάντια στους εκεί αγρότες που έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, διενεργώντας προανακρίσεις με ό,τι πρόφαση μπορούν να βρουν.

Όπως μεταφέρει το «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, το τμήμα Τροχαίας απέστειλε έγγραφο προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σχετικά με προανάκριση για παρακώλυση συγκοινωνιών από τους αγρότες.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε στην εκπομπή πως στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων στο νησί, άτομα είχαν συμμετάσχει σε αποκλεισμό του λιμανιού, με αποτέλεσμα το πλοίο να φύγει άδειο. Οι δράσεις αυτές αντιστοιχούν στος 5/12 και στις 8/12 του 2025.

Αγρότες: Ψάχνει για «δωσίλογους» η Τροχαία

Τώρα, οι αρχές αναζητούν τα άτομα που έλαβαν μέρος στις κινητοποιήσεις μέσω των αριθμών κυκλοφορίας των οχημάτων τους, αλλά και των αναλυτικών στοιχείων των μηχανημάτων τους.

Ο ίδιος ο περιφερειάρχης είπε στην εκπομπή πως αυτού του τύπου το «φακέλωμα» δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί ποτέ κατά τη θητεία του.