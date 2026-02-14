Γιαννάκος: Εκτός κινδύνου οι τραυματίες από τη Λούτσα - Σταθεροποιήθηκε το 2χρονο που έπεσε σε σιντριβάνι

Ενημέρωση για την κατάσταση υγείας των δύο τραυματιών ανηλίκων από το τροχαίο που σημειώθηκε στη Λούτσα παρείχε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μίλησε και για το 2χρονο παιδί που έπεσε μέσα στο σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Σε πρωινές του δηλώσεις στο Action24, o κ. Γιαννάκος επεσήμανε πως, μετά το τροχαίο, σημειώθηκαν «σκηνές αρχαίας τραγωδίας» μετά την ενημέρωση των γονιών του 15χρονου, πως έχασε τη ζωή του.

Όσον αφορά στους τραυματίες, είπε πως «τα άλλα δύο παιδιά είναι εκτός κινδύνου, αλλά δυστυχώς χάθηκε ένα παλικάρι 15 ετών».

«Πώς βρήκε τα κλειδιά, πώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα...» διερωτήθηκε ο ίδιος και ζήτησε μεγάλη προσοχή στον δρόμο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος και από το καθοδικό ρεύμα βρέθηκε στο ανοδικό. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια πάνω στον τεράστιο κορμό δέντρου που βρίσκεται στο σημείο και ντελαπάρισε.

Η κατάσταση της 2χρονης στην Καλλιθέα

Παράλληλα, μίλησε για τη 2χρονη που έπεσε στο σιντριβάνι στην Καλλιθέα, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών της.

«Σταθεροποιείται το παιδί που έπεσε στο σιντριβάνι» σημείωσε, αλλά έκανε λόγο για μία «πολύ δύσκολη περίπτωση» καθώς το παιδί έμεινε χωρίς οξυγόνο στον εγκέφαλο για πάνω από μία ώρα.

«Η τελευταία μαγνητική είναι καλή και ελπίζουμε να τα καταφέρει» κατέληξε.