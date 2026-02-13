Αυτό είναι το σημείο της τραγωδίας στη Λούτσα - Πώς σκοτώθηκε ο 15χρονος

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Λούτσα το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) με θύμα έναν 15χρονο και δύο ακόμα ανήλικους τραυματίες.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος περίπου στις 5:30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος και από το καθοδικό ρεύμα βρέθηκε στο ανοδικό. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια πάνω στον τεράστιο κορμό δέντρου που βρίσκεται στο σημείο και ντελαπάρισε.

Νεκρός είναι ο 15χρονος συνοδηγός του οχήματος και δύο ακόμη συνομήλικοί του ο οδηγός και ένας συνεπιβάτης τραυματίστηκαν.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο της τραγωδίας:

Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος καθώς στο σημείο δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιο εμπόδιο, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ οι γονείς δεν γνώριζαν ότι ο γιος τους είχε πάρει το αυτοκίνητο.