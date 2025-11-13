Γιαννάκος για 22χρονο που κατάπιε μπέργκερ: «Ανεπανόρθωτη βλάβη στον εγκέφαλο - Με θαύμα θα σωθεί»

Για «ανεπανόρθωτη βλάβη» στον εγκέφαλο του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο, στο πλαίσιο challenge, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο κ. Γιαννάκος διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν ένα νέο άτομο να υποβάλλει τον εαυτό του και τον οργανισμό του να δεχτεί ένα ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο;».
Διαβάστε ακόμα: Σοκαριστικό challenge θανάτου με μπέργκερ: Οι ειδικοί εξηγούν στο Reader γιατί οι νέοι φτάνουν ως εκεί
«Είναι βέβαιο ότι θα φράξει η τραχεία και θα καταλήξει εκεί που κατέληξε», όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, επισημαίνοντας πως και πρώτες βοήθειες να ήξεραν εκεί οι άνθρωποι, απαραίτητη θα ήταν η επέμβαση γιατρού έτσι κι αλλιώς, καθώς ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο για κάποιο χρονικό διάστημα παθαίνει βλάβες που δεν επανέρχονται.
«Έχει φράξει η τραχεία και ο εγκέφαλος έχει πάθει υποξία. Ουσιαστικά δηλαδή αυτήν τη στιγμή ο εγκέφαλος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις επανέρχεται ένας άνθρωπος, μπορεί να του αφήσει βλάβες στον οργανισμό», ανέφερε ακόμα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
Συνέχισε λέγοντας: «Εδώ να πούμε για τον 22χρονο δυστυχώς με ένα θαύμα θα σωθεί, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό το θαύμα να σωθεί το παιδί, αλλά δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καθόλου καλή».
- Τουρκία: Καθηλώνει όλα τα μεταγωγικά C-130 μετά την πολύνεκρη συντριβή - Η ανακοίνωση του Ερντογάν
- «Στο Λονδίνο έκανα ένα τραγικό λάθος που στην Αθήνα θα ήταν κανονικότητα»
- Κιάρα Μαρκέζη: Η καλλονή εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου «θερίζει» την πασαρέλα
- Αρίνα Σαμπαλένκα: Οι χλιδάτες διακοπές, το έπαθλο των 15 εκατομμυρίων και ο... Έλληνας σύντροφος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.