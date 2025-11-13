Γιαννάκος για 22χρονο που κατάπιε μπέργκερ: «Ανεπανόρθωτη βλάβη στον εγκέφαλο - Με θαύμα θα σωθεί»

Για «ανεπανόρθωτη βλάβη» στον εγκέφαλο του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο, στο πλαίσιο challenge, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο κ. Γιαννάκος διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν ένα νέο άτομο να υποβάλλει τον εαυτό του και τον οργανισμό του να δεχτεί ένα ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο;».

«Είναι βέβαιο ότι θα φράξει η τραχεία και θα καταλήξει εκεί που κατέληξε», όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, επισημαίνοντας πως και πρώτες βοήθειες να ήξεραν εκεί οι άνθρωποι, απαραίτητη θα ήταν η επέμβαση γιατρού έτσι κι αλλιώς, καθώς ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο για κάποιο χρονικό διάστημα παθαίνει βλάβες που δεν επανέρχονται.

«Έχει φράξει η τραχεία και ο εγκέφαλος έχει πάθει υποξία. Ουσιαστικά δηλαδή αυτήν τη στιγμή ο εγκέφαλος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις επανέρχεται ένας άνθρωπος, μπορεί να του αφήσει βλάβες στον οργανισμό», ανέφερε ακόμα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Συνέχισε λέγοντας: «Εδώ να πούμε για τον 22χρονο δυστυχώς με ένα θαύμα θα σωθεί, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό το θαύμα να σωθεί το παιδί, αλλά δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καθόλου καλή».