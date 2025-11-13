Σοκαριστικό challenge θανάτου με μπέργκερ: Οι ειδικοί εξηγούν στο Reader γιατί οι νέοι φτάνουν ως εκεί

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο με το πιο πρόσφατο challenge θανάτου με το μπέργκερ, το οποίο έστειλε έναν 22χρονο στην ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», όπου δίνει διασωληνωμένος μάχη για την ζωή του.

Ο 22χρονος και η παρέα του στο Κορωπί, έβαλαν στοίχημα ότι μπορούσε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει και αυτό το αδιανόητο challenge έγινε αιτία να φράξουν οι αεραγωγοί του, να μην μπορεί να πάρει ανάσα και να καταρρεύσει, χωρίς να μπορεί κάποιος να του παράσχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες εκεί όπου έγινε το τραγικό συμβάν.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, τον 22χρονο επανέφεραν οι διασώστες με ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ διασωληνωμένος, με την πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη- που είναι γιατρός στο «Γεννηματάς»-να κάνει λόγο για πολύ δύσκολη κατάσταση, όταν μίλησε νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε τηλεοπτική εκπομπή.

Challenge με μπέργκερ - Πώς φτάνει στην υπερβολή ο εγκέφαλος

Σοκαρισμένη από το αδιανόητο challenge, μάς μιλά η Αλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος- παιδοψυχολόγος- συγγραφέας.

«Πρόκειται για ένα πολύ σοκαριστικό γεγονός που δεν συνηθίζεται, ειδικά από άτομα αυτής της ηλικίας. Οι νέοι μετά την ενηλικίωσή τους εμφανίζουν επικίνδυνες συμπεριφορές –σε μια προσπάθεια να αναζητήσουν και να γευτούν νέες συγκινήσεις ή να εντυπωσιάσουν την παρέα τους και να κερδίσουν την αποδοχή των συνομηλίκων τους –αλλά αυτές οι συμπεριφορές συνήθως έχουν να κάνουν με κατανάλωση και υπερκατανάλωση αλκοόλ, χρήση ουσιών (ναρκωτικά) και επικίνδυνη οδήγηση όπως οι κόντρες με μηχανές ή αυτοκίνητα σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας».

Όπως υπογραμμίζει η Αλεξάνδρα Καππάτου, σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια μεγάλη υποτίμηση του κινδύνου, που προκύπτει από το συγκεκριμένο challenge και μάλιστα από έναν νεαρό ενήλικα και όχι ένα μικρό παιδί.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ωριμάζει στην ηλικία των 25 ετών και η περιοχή του εγκεφάλου όπου εδράζεται το κέντρο της κριτικής σκέψης και της λογικής και ο έλεγχος των παρορμήσεων είναι ο προμετωπιαίος φλοιός.

Σύμφωνα με την επιστήμη, ο προμετωπιαίος φλοιός παίζει κεντρικό ρόλο στον έλεγχο των παρορμήσεων, καθώς είναι υπεύθυνος για γνωστικές λειτουργίες όπως η λήψη αποφάσεων, η συλλογιστική και η επίλυση προβλημάτων.

Η περιοχή αυτή αναπτύσσεται τελευταία και οι δυσκολίες στον έλεγχο των παρορμήσεων συνδέονται συχνά με την καθυστερημένη ωρίμανσή του, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία. Η δυσλειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού μπορεί να οδηγεί σε παρορμητικές συμπεριφορές και διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων.

Αναδυόμενη ενηλικίωση

Γιατί όμως ένας νέος μπορεί να μην αξιολογήσει σωστά τον κίνδυνο σε αυτή την ηλικία; Εδώ, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το φαινόμενο της «αναδυόμενης ενηλικίωσης».

Όπως εξηγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής-εφηβικής ιατρικής ΕΚΠΑ, Άρτεμις Τσίτσικα, Επιστ. Υπεύθυνος της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) στη Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Π&Α Κυριακού, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, με αυτόν τον όρο αναφερόμαστε στην περίοδο μεταξύ 18-26 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρονται οι πολυπόθητες ελευθερίες και η ανεξαρτησία, χωρίς να συνεπάγονται τις ευθύνες της πλήρους ενηλικίωσης.

Ωστόσο, ιδιαίτερα για τους νέους των Δυτικών κοινωνιών, αποτελεί περίοδο που χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακές προκλήσεις (κατάκτηση ταυτότητας, αυτοεκτίμησης, λειτουργικών σχέσεων, ρεαλιστικών στόχων κ.α.).

Επιπλέον, στις κοινωνίες σε κρίση οι νεαροί ενήλικες δυσκολεύονται ιδιαίτερα να υιοθετήσουν αξίες, να αποκτήσουν στόχους και να αποχωριστούν την οικογενειακή εστία.

Η χώρα μας έχει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό «παγιδευμένων» νεαρών ατόμων, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, οι οποίοι ονομάζονται NEETS (not in Education, Employment or Training –άτομα εκτός σπουδών και εργασίας) και παρουσιάζουν συμπτώματα σοβαρής ψυχοκοινωνικής δυσλειτουργίας (διαδικτυακή εξάρτηση, έντονο καταθλιπτικό συναίσθημα και απομόνωση, κοινωνική φοβία κ.α.).

Κατά την περίοδο της αναδυόμενης ενηλικίωσης χαρακτηριστική είναι και η αστάθεια, η οποία προέρχεται από τις συνεχείς αναζητήσεις και τον πειραματισμό των νέων σε προσωπική και επαγγελματική ζωή, καθώς και από τη σύγκρουση που δημιουργείται μεταξύ του μέχρι τώρα πλάνου ζωής τους και της πραγματικότητας.

Η εστίαση στον εαυτό είναι ίσως αυτή την περίοδο πιο έντονη από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής και έχει ως στόχο την απόκτηση προσωπικής επάρκειας.

Παράλληλα, κατά την «αναδυόμενη ενηλικίωση» υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών επιλογών και πιθανοτήτων, καθώς πρόκειται για μία ηλικία που χαρακτηρίζεται από υψηλές προσδοκίες, αλλά και από ματαιώσεις.

Διέξοδος τα challenges

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως εξηγεί η Άρτεμις Τσίτσικα, η συμμετοχή των εφήβων και των νέων σε επικίνδυνα challenges είτε online (σε αυτά που συνήθως γίνονται viral μέσω TikTok) είτε στον φυσικό κόσμο, αποτελεί μία διέξοδο που ενισχύεται από τον μιμητισμό της ηλικίας και δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός επιτεύγματος, μιας πράξης που δηλώνει έντονα την παρουσία τους και αποτελεί ένα τρόπο οι νέοι να «ξεχωρίσουν», να τραβήξουν την προσοχή.

Συνήθως, δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και τις συνέπειες στους ίδιους ή τους συνανθρώπους τους και πειραματίζονται ενίοτε ακραία, με τα αποτελέσματα να είναι δυσάρεστα ή και πολύ επιβλαβή.

Για την επαναφορά της σταθερότητας που τόσο χρειάζονται οι έφηβοι και οι μετέφηβοι στην ζωή τους, η καθημερινή τους επικοινωνία με τους γονείς και η συναισθηματική τους πλαισίωση είναι εξαιρετικά ουσιώδης.