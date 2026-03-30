Γιάννης Παναγόπουλος: «Όχι» του εισαγγελέα στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης για το πόθεν έσχες

Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αποφάσισε να επαναφέρει από το αρχείο τη δικογραφία που αφορά το πόθεν έσχες που καταθέτει ο Γιάννης Παναγόπουλος, ζητώντας να διερευνηθεί εκ νέου εάν είχε ή όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εντολή για περαιτέρω έρευνα ανοίγει ξανά τον φάκελο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα και να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι για συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.

Την περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα θα διενεργήσει η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για την προηγούμενη αρχειοθέτηση ελήφθησαν υπόψη το υπόμνημα των συνηγόρων Παναγοπουλου και η γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ