Γιάννης Παναγόπουλος: «Όχι» του εισαγγελέα στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης για το πόθεν έσχες

Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αποφάσισε να επαναφέρει από το αρχείο τη δικογραφία που αφορά το πόθεν έσχες που καταθέτει ο Γιάννης Παναγόπουλος, ζητώντας να διερευνηθεί εκ νέου εάν είχε ή όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εντολή για περαιτέρω έρευνα ανοίγει ξανά τον φάκελο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα και να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι για συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.
Την περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα θα διενεργήσει η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για την προηγούμενη αρχειοθέτηση ελήφθησαν υπόψη το υπόμνημα των συνηγόρων Παναγοπουλου και η γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ
- Τσελέντης: «Σεισμοί 8 Ρίχτερ στην Ελλάδα μπορεί να επηρεάσουν ψηλά κτίρια και άλλες κατασκευές»
- Ο μεγάλος συμβιβασμός στο ΠΑΣΟΚ, το άνευ προηγουμένου σουρωτήρι στο Μαξίμου και το ξήλωμα του Νατσιού
- Η αυτοκτονία της Ελευθερίας Βιδάκη και η αόρατη απειλή της επιλόχειας κατάθλιψης
- Σοφία Δανέζη: «Με έχει φλερτάρει μικρότερος και τον κέρασα εγώ - Μπράβο για το θάρρος του»
