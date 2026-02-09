Γιάννης Παναγόπουλος: Πολιτικά πρόσωπα και συγγενείς του στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα

Στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκόμενων στην υπόθεση των εκπαιδευτικών κονδυλίων πρόκειται να διερευνήσει για τυχόν διαρροή χρημάτων η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος ταυτόχρονα με την ποινική έρευνα που διεξάγεται από την οικονομική εισαγγελία.

Παράλληλα θα εξεταστεί και η ευκολία με την οποία δίνονταν αυτά τα τεράστια ποσά, αλλά και ποιοι ενέκριναν αυτά τα προγράμματα που μπορεί να είναι ακόμη και πολιτικά πρόσωπα.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου περιλαμβάνουν και έρευνα και για μικρότερες εταιρείες που φέρονται να αναλάμβαναν τέτοιου είδους προγράμματα.

Η κατεπείγουσα εισαγγελική εξέταση

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα διατάχθηκε κατεπείγουσα εισαγγελική εξέταση για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος προχώρησε στη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης όσον αφορά στην υπόθεση υπερξαίρεσης στην οποία, κατηγορείται, πως εμπλέκεται ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Η έρευνα αφορά στα αδικήματα υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Υπενθυμίζεται πως μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας ανέθεσε την έρευνα σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η άμεση κοινοποίηση των πράξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους, ώστε να ενεργοποιηθούν οι νόμιμες προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών κατά του «μπλόκου» της Αρχής σε λογαριασμούς και ακίνητα.

Μετά τη συλλογή στοιχείων, οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν σε εξηγήσεις και - στη συνέχεια - η οικονομική εισαγγελία θα αποφασίσει για το εάν θα γίνουν ποινικές διώξεις ή θα μπει ο φάκελος στο αρχείο.

Παναγόπουλος: «Είναι το κράτος δικαίου δίπλα μου; Θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες»

O Γιάννης Παναγόπουλος αποκάλυψε σήμερα (9/2) ότι δεν έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού του από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων ενώ σημείωσε ότι θα μιλήσει σύντομα και δημόσια.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), σε γραπτή δήλωσή του,αναφέρει:

«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με "πηγές" τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί, πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον οικονομικό εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης και το πόρισμα, προκειμένου να απαντήσω ως πολίτης που έχει δικαιώματα και ως επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που, με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες "έχει στηθεί ένας χορός" ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το κράτος δικαίου δίπλα μου; Μπορώ, ως πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το κράτος δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες "τρικλοποδιές" από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις αρχές του κράτους δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν. Κατά τα άλλα, η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο», δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.