Γιατί εμφανίστηκαν ειδοποιήσεις 112 σε τερματικά POS

Ειδοποιήσεις του 112 εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα σε τερματικά POS, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα και ανησυχία.

Newsroom
Ειδοποιήσεις του 112 εμφανίστηκαν σε τερματικά POS, με κύκλους του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ξεκαθαρίζουν ότι το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων σύγχρονων τερματικών και όχι με δυσλειτουργία του συστήματος 112.

Όπως επισημαίνουν κύκλοι του Υπουργείου, «στην ελληνική αγορά διατίθενται πλέον τερματικά POS νέας γενιάς τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου και λειτουργικό σύστημα Android.

