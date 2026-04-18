Γιατί καταγράφηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025; Κινέζος επιστήμονας εξηγεί

Για τους αλλεπάλληλους σεισμούς στην Σαντορίνη το 2025, οι οποίοι ήταν 60.000 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έδωσε εξηγήσεις ο διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου Stanford, Xing Tan.

Ο Κινέζος επιστήμονας στα πλαίσια του SSA Annual Meeting του 2026, περιέγραψε πώς αυτός και οι συνάδελφοί του παρακολούθησαν την αξιοσημείωτη ακολουθία καθώς εξελίσσονταν, χρησιμοποιώντας τον κατάλογο σεισμών υψηλής ανάλυσης που προέκυψε για να ορίσει ένα δίκτυο ρηγμάτων στην περιοχή και να παρακολουθήσει την ταχεία μετανάστευση της σεισμικότητας.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε 46 επαναλαμβανόμενες εκρήξεις σεισμικότητας εκατοντάδων σεισμών που συνέβησαν εντός μίας έως δύο ωρών. Κατά τη διάρκεια ορισμένων από αυτές τις εκρήξεις, η σεισμική μετανάστευση επιταχύνθηκε κατά μήκος των ζωνών ρηγμάτων με ταχύτητες έως και 2 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ταχύτητα και το μοτίβο της σεισμικότητας που παρατηρήθηκε από τον Tan και τους συναδέλφους του ενισχύουν περαιτέρω την ιδέα ότι η ακολουθία σεισμών προκλήθηκε από διείσδυση μάγματος που σχετίζεται με τα ηφαίστεια της περιοχής.

Η ασυνήθιστη μελέτη που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των σεισμών στη Σαντορίνη

Οι περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τεχνικές μηχανικής μάθησης για να αναλύσουν σεισμικά δεδομένα μήνες μετά τη συλλογή τους. Η μελέτη του Tan και των συναδέλφων του είναι ασυνήθιστη, καθώς χρησιμοποίησε αυτές τις τεχνικές για να παρακολουθήσει το συμβάν καθώς εξελισσόταν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το eurekalert.org.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερο σε αυτήν την ακολουθία είναι ότι είναι πραγματικά έντονη. Μπορεί να υπάρξουν εκατοντάδες σεισμοί σε μια ώρα», είπε ο Tan. «Για τη μηχανική μάθηση, μπορούμε να κατασκευάσουμε πολλούς αλγόριθμους και να τους εκτελέσουμε παράλληλα για να επεξεργαστούμε έναν τεράστιο αριθμό κυματομορφών, κυρίως ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, μπορούμε να επιλέξουμε χιλιάδες και χιλιάδες σεισμούς κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης».

Αυτές οι μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο με περιορισμένους τρόπους σε επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, δήλωσε ο σεισμολόγος του Stanford και συν-συγγραφέας της μελέτης Gregory Beroza.

Η προσέγγιση εντόπισε έξι φορές περισσότερους σεισμούς για τις πρώτες 30 ημέρες της ακολουθίας σε σύγκριση με τον αριθμό που εντόπισε η παραδοσιακή περιφερειακή σεισμική παρακολούθηση, δήλωσε ο Tan, παρέχοντας παράλληλα τις πληροφορίες που χρειάζονταν οι ερευνητές για να εντοπίσουν την τοποθεσία αυτών των συμβάντων.

«Προσπαθούσαμε να επικεντρωθούμε σε πολύ σύντομες χρονικές περιόδους, για παράδειγμα, μία ώρα», είπε. «Θέλουμε να δούμε όλους τους σεισμούς που συμβαίνουν σε μία ώρα, πώς κατανέμονται, πώς φαίνεται η σεισμικότητα καθώς μεταναστεύει. Με ένα τόσο πλούσιο σύνολο δεδομένων, μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ σύντομων χρονικών περιόδων».

Οι ερευνητές αποκάλυψαν ένα δίκτυο ρηγμάτων με κατεύθυνση βορειοανατολικά-νοτιοδυτικά που εκτείνεται από τα βορειοανατολικά της Σαντορίνης έως τα νοτιοδυτικά της Αμοργού, περνώντας κάτω από το νησί Άνυδρος. Η σεισμική ακολουθία ξεκίνησε στο νοτιοδυτικό άκρο του συστήματος και διαδόθηκε βορειοανατολικά.

Το μοτίβο των εκρήξεων μοιάζει με αυτό που παρατηρείται σε άλλα ηφαίστεια όπου το μάγμα σχηματίζει παρεμβατικά αναχώματα με ταχύτητες μερικών χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, αυτός ο τύπος δραστηριότητας συναντάται συνήθως σε ηφαίστεια όπως αυτά στη Χαβάη και την Ισλανδία, όπου το μάγμα είναι πλούσιο σε μαγνήσιο και σίδηρο και ρέει ελεύθερα.

Σαντορίνη: Η εξήγηση του Κινέζου επιστήμονα

Το ηφαιστειακό σύστημα στα ελληνικά νησιά παράγει συνήθως ψυχρότερο, πιο πλούσιο σε πυρίτιο μάγμα, το οποίο είναι πιο ιξώδες και εκρηκτικό.

Τα δεδομένα των σεισμών θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι «υπάρχει στην πραγματικότητα μάγμα χαμηλού ιξώδους σε μεγάλο βάθος κάτω από τη Σαντορίνη, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μπορεί να κινείται τόσο γρήγορα», σημείωσε ο Μπερόζα, υποδηλώνοντας ότι το μάγμα μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να γίνει πιο ιξώδες καθώς αλληλεπιδρά με τον φλοιό.

Σε μια άλλη ομιλία στη συνάντηση της SSA, μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Μάριους Ίσκεν του GFZ Postdam μοιράστηκε τα αποτελέσματα της μελέτης τους που υποδηλώνουν ότι τα ηφαίστεια της Σαντορίνης και του Κολούμπο μπορεί να μοιράζονται ένα βαθύ σύστημα μάγματος.

«Ιστορικά, αυτή η περιοχή έχει βιώσει πολύ μεγάλες εκρήξεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής που κατέστρεψε τον Μινωικό πολιτισμό πριν από περίπου 3600 χρόνια, οπότε είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς», είπε ο Μπερόζα.

Και το 1956, μια ακολουθία σεισμών μεγέθους 7,7 Ρίχτερ στην Αμοργό και τη Σαντορίνη οδήγησε σε ένα μεγάλο τσουνάμι στο Αιγαίο Πέλαγος, σημείωσε ο Ταν. «Είναι μια πολύ περίπλοκη περιοχή, τόσο ηφαιστειακά όσο και τεκτονικά».