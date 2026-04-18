Ένα θρυλικό μπαρ στο κέντρο της Αθήνας. Ένας μουσικός... μπάρμαν, δύο μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής ροκ μουσικής. Τόσο το «Μια βραδιά στο Λούκι» που έγινε γνωστό με τη φωνή του Πάνου Κατσιμίχα, όσο και το «Σαν σταρ του σινεμά» που τραγούδησε ο δημιουργός του, Νίκος Ζιώγαλας, έχει κοινή αφετηρία. Το μπαρ «Λούκι» τον αείμνηστου ηθοποιού -πρωταγωνιστή στο ο Χριστός Ξανασταυρώνεται- Αλέξη Γκόλφη.

Ο Νίκος Ζιώγαλας την εποχή που έφυγε από τη Βέροια και βρέθηκε στην Αθήνα, δούλεψε για ένα διάστημα στο συγκεκριμένο μπαρ, που ήταν στέκι πολλών μουσικών της δεκαετίας του 1980. Εκεί, μέσα από την τριβή που είχε με τους θαμώνες, γεννήθηκαν (τουλάχιστον) τα δύο συγκεκριμένα τραγούδια. Μαλιστα ο ίδιος έχει αποκαλύψει κατά καιρούς το πως δημιουργήθηκαν αλλά και τα πρόσωπα που τον ενέπνευσαν.

Ποια είναι η «Σαν σταρ του σινεμά»

Μιλώντας, ο Νίκος Ζιώγαλας, πριν από δύο χρόνια, σε εκπομπή του Action 24, εξήγησε πως όλα διαδραματίστηκαν στο μπαρ στο Κολωνάκι που διατηρούσε ο Αλέξης Γκόλφης και στο οποίο ο ίδιος εργαζόταν ως μπάρμαν. Ποια είναι λοιπόν η... άγνωστη ιστορία πίσω από το «Σαν σταρ του σινεμά»;

«Ήταν μια μια γκαρσόνα. Δεν ξέρω πώς ήρθε, ούτε και πώς έφυγε, κάθισε περίπου 2-3 μήνες. Εγώ στο μεταξύ νόμιζα ότι μάλλον με θέλει, το τσέκαρα, δεν βιάστηκα γιατί φοβόμουν. Μετά από 40 ημέρες είπα το έχω, ρίχνω και δύο σφηνάκια, τη σταματάω στο μαγαζί και της λέω ‘ξέρεις κάτι είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου’. Αυτή οπισθοχωρεί έκπληκτη και απαντά ‘σοβαρά; να το συζητήσουμε;’» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Εμένα με έλουσε κρύος ιδρώτας, περίμενα να τελειώσει η βραδιά και πάω σπίτι και να είναι καλά η γυναίκα αυτή, δεν το ξέρει, την ευγνωμονώ και έγραψα το ‘σαν σταρ του σινεμά’ και ηρέμησα» είχε συμπληρώσει.

Και το «Μια βραδιά στο Λούκι»

Αλλά και το «Μια βραδιά στο Λούκι» σε στίχους και μουσική του Χάρη Κατσιμίχα, γεννήθηκε στο ίδιο μπαρ με τον Νίκο Ζιώγαλα να είναι ο περίφημος «ο τύπος μου Νικόλα»! Το τραγούδι είναι γραμμένο για μία γυναίκα, τη Ρενέ.

«Πρωταγωνίστρια ήταν η κοπέλα που υποτίθεται ότι έβλεπε ο Χάρης Κατσιμίχας. Είναι μια αληθινή ιστορία κι αυτή και έτυχε να είναι στο ίδιο μπαρ που δούλευα κι εγώ» είχε αναφέρει ο Ζιώγαλας σε παλιότερη συνέντευξή του στον Alpha.

