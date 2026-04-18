Στρατιώτης βαράει προσοχή στον Μάρκο Σεφερλή και τίποτα δεν βγάζει νόημα

Όλοι μας έχουμε περάσει εκείνη την αμήχανη στιγμή που ως στρατιώτες χαιρετήσαμε οδηγούς, χαιρετήσαμε διάφορα άτομα που δεν έχουν κάποια άμεση (ούτε καν έμμεση) σχέση με τον ελληνικό στρατό. Όταν εκπαιδευόμαστε να χαιρετάμε στρατιωτικά και να βαράμε προσοχή σε ό,τι κινείται και ό,τι ακίνητο να το βάφουμε ή καθαρίζουμε, είναι λογικό να δημιουργηθούν και παρεξηγήσεις. Όμως αυτό το στιγμιότυπο που αποκαλύφθηκε στο Χ, από την στρατιωτική εκπομπή «Αρετή και Τόλμη»,όπου στρατιώτης χαιρετάει στρατιωτικά τον επισκέπτη Μάρκο Σεφερλή, μας γεμίζει απορίες.
(στο 0.12 του video)
Τι λένε στο Χ
Κρατάμε δύο σχόλια στην παραπάνω εικόνα, το «αυτό το παλικάρι αναγνωρίζει τον αληθινό ηγέτη της Ελλάδας» και το «Η συνήθεια να βαράει προσοχή μπροστά από γελωτοποιούς κόβεται δύσκολα» και συνεχίζουμε να νιώθουμε πολύ μπερδεμένοι με αυτό που μόλις είδαμε.
