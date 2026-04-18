Πρώην καθαρίστρια Βόλου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Όπως δικάστηκα εγώ, πρέπει και αυτός»

Η υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, και οι τελευταίες εξελίξεις με την παραίτησή του, έφεραν στο προσκήνιο την ιστορία της καθαρίστριας από τον Βόλο, η οποία μπήκε φυλακή, επειδή είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριο δημοτικού της.

Υπενθυμίζεται ότι, η γυναίκα είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριο, θέλοντας να δείξει ότι έχει τελειώσει την έκτη δημοτικού, ενώ στην πραγματικότητα είχε τελειώσει την πέμπτη.

Η γυναίκα, μίλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» στο Mega, περιέγραψε την ιστορία της και το πώς καταστράφηκε η ζωή της ενώ δούλευε «για το μεροκάματο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ήθελαν απολυτήριο δημοτικού. Ήθελαν μέχρι έκτη δημοτικού. Εγώ εν τω μεταξύ, επειδή ο άντρας μου ανάπηρος, είχα δύο παιδιά να μεγαλώσω, το παραποίησα για να με πάρουν στη δουλειά. Δούλεψα 20 χρόνια σχεδόν.

Πέρασα πειθαρχικό. Στο πειθαρχικό βέβαια μου είπαν να μην απολυθώ αλλά να με κατεβάσουν βαθμίδα. Αλλά ο δήμος ζήτησε τη δίωξή μου. Ο δήμος ήθελε να μου τα πάρει και να δώσω και τα λεφτά πίσω στα χρόνια που δούλεψα.

Με πήγαν δικαστήριο. Στο πρώτο δικαστήριο έφαγα 15 χρόνια και στο δεύτερο 10. Και κάθισα 23 μέρες μέσα φυλακή και μετά πήγα Άρειο Πάγο και ο Άρειος Πάγος με αθώωσε. Θα μου μείνουν τα πάντα, για πάντα μέσα στο μυαλό μου.

Δεν φεύγουν. Ούτε μια μέρα δεν είναι να περνάς μέσα», δήλωσε.

«Έβγαλα απολυτήριο γιατί μου είχαν υποσχεθεί ότι θα με ξαναπάρουν στη δουλειά και τελικά αυτό δεν έγινε»

Στη συνέχεια, η γυναίκα εξιστορεί το πώς, ενώ προσκόμισε το απολυτήριο του δημοτικού, δεν επέστρεψε στην εργασία της όπως της είχαν υποσχθεί.

«Έκανα το λάθος. Ζήτησα συγγώμη, δικάστηκα. 'Εχασα τη δουλειά μου. Το απολυτήριο το έβγαλα γιατί μου είχαν πει ότι αν το βγάλω θα με ξαναέπαιρναν στη δουλειά.

Είπα δεύτερη ευκαιρία, ζήτησα συγγνώμη. Πήγα πήρα το απολυτήριο, μου είχαν πει, όταν γινόταν όλο αυτό που ακουγόταν, μου είχαν υποσχεθεί ότι θα με πάρουνε. Τελικά δεν έγινε αυτό.

Εργάζομαι από εδώ και από εκεί. Όπου βρω δουλειά», συμπλήρωσε.

Τι δήλωσε η πρώην καθαρίστρια Βόλου για την υπόθεση Λαζαρίδη

Αναφορικά με την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, σημείωσε: «Θεωρώ ότι ήταν πολύ σκληρό αυτό που μου δώσαν τόσο πολλά χρόνια, αλλά πρέπει να δικαστεί και ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να είναι είναι πολιτικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε.

Όπως δικάστηκα εγώ, πρέπει να δικαστεί και αυτός. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω εγώ για κακούργημα και ο άλλος να πάει για πλημμέλημα.

Δηλαδή είμαστε σε διαφορετικούς θεούς, σε κατώτερο Θεό; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.

Για αυτό μόνο το πράγμα δηλαδή στεναχωριέμαι και είμαι απογοητυμένη. Προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου. Συγκινήθηκα. Δεν ξεχνιέται γιατί καταστράφηκε η ζωή μου».

