Γιατί καθυστερεί η ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έπεσε στη λίμνη Αώου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε την Πέμπτη (25/6) στη λίμνη Πηγών Αώου κοντά στα Ιωάννινα και η διαδικασία καθυστερεί δεδομένου ότι αναμένονται ακόμη τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων.

Μετά από σχετική παρέμβαση, οι εργασίες ανεστάλησαν έως ότου ολοκληρωθούν οι αναλύσεις των δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από το σημείο της πρόσκρουσης και της βύθισης του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελία είναι αυτή που θα αποφασίσει στη συνέχεια αν θα εγκρίνει την ανέλκυση ή αν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος της λίμνης.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι, η εισαγγελική αρχή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι κατά τη φάση της ανέλκυσης και της ρυμούλκησης του ελικοπτέρου σε σημείο προσβάσιμο από γερανοφόρο όχημα δεν θα προκληθεί περαιτέρω αύξηση της ρύπανσης. Ενδεχομένως να χρειαστούν πρόσθετες εργασίες αντιρύπανσης, εάν οι αναλύσεις δείξουν μόλυνση από καύσιμα, έλαια ή άλλα υγρά του ελικοπτέρου.

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Στο σημείο του ατυχήματος έχουν τοποθετηθεί δίχτυα και πλωτά φράγματα συγκράτησης υγρών (containment booms), προκειμένου να περιοριστεί και να αποτραπεί η περιμετρική εξάπλωση τυχόν διαρροών στο ευαίσθητο υδάτινο οικοσύστημα της λίμνης. Παράλληλα, δύτες πραγματοποιούν εργασίες στο βυθό για την προετοιμασία της ανέλκυσης και την αξιολόγηση της κατάστασης του αεροσκάφους.

Τι προβλέπει η διαδικασία ανέλκυσης

Οι δύτες και τα συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα, ώστε μόλις δοθεί η σχετική άδεια να τοποθετήσουν ειδικά μπαλόνια για την ανύψωση του ελικοπτέρου, το οποίο στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε σημείο που θα μπορεί να προσεγγίσει γερανός για να μεταφερθεί σε χώρο ειδικό της αστυνομίας, όπου πραγματογνώμονες θα εξετάσουν τα αίτια της πτώσης του.

Μόλις οι αρμόδιες αρχές εισαγγελία, περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τεχνικές ομάδες δώσουν το πράσινο φως, οι δύτες θα ολοκληρώσουν τις εργασίες τους προσθέτοντας ειδικά μπαλόνια ανέλκυσης.

Η διαδικασία προβλέπει:

Σταδιακή πλήρωση των μπαλονιών με αέρα για την ανύψωση του ελικοπτέρου στην επιφάνεια της λίμνης.

Προσεκτική ρυμούλκηση του αεροσκάφους σε σημείο όπου μπορεί να προσεγγίσει γερανοφόρο όχημα.

Τελική απομάκρυνση και απορρύπανση, εφόσον απαιτηθεί.

Η μέθοδος αυτή επιλέγεται ακριβώς για να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη του βυθού και η κινητοποίηση τυχόν ρύπων.

Η τεχνητή λίμνη Αώου αποτελεί σημαντικό αλπικό υδάτινο σύστημα στην καρδιά της Πίνδου.