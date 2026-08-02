Μενού

Γιατί οι φωτιές γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγκτες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Έρευνα καταδεικνύει τους παράγοντες που κάνουν τις φωτιές σε Ελλάδα και Μεσόγειο να γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγκτες.

Reader symbol
Newsroom
fotia_nyxta
Κόλαση φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό | eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρέθυμνο, αλλά και τα μέτωπα στην Άνδρο και την Κάλυμνο, αποτελούν ακόμη μία υπενθύμιση ότι οι πυρκαγιές στη Μεσόγειο δεν εξελίσσονται πλέον όπως πριν από 20 χρόνια.

Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι σήμερα μια φωτιά μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ένταση, να εξαπλωθεί ταχύτερα και να γίνει δυσκολότερα διαχειρίσιμη, ακόμη και όταν οι μηχανισμοί πυρόσβεσης είναι ισχυρότεροι από ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ