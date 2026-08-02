Γιατί οι φωτιές γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγκτες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρέθυμνο, αλλά και τα μέτωπα στην Άνδρο και την Κάλυμνο, αποτελούν ακόμη μία υπενθύμιση ότι οι πυρκαγιές στη Μεσόγειο δεν εξελίσσονται πλέον όπως πριν από 20 χρόνια.

Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι σήμερα μια φωτιά μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ένταση, να εξαπλωθεί ταχύτερα και να γίνει δυσκολότερα διαχειρίσιμη, ακόμη και όταν οι μηχανισμοί πυρόσβεσης είναι ισχυρότεροι από ποτέ.

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