Υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων από γιατρούς δημόσιου νοσοκομείου κατάφεραν να εξιχνιάσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ειδικότερα, οι γιατροί του δημόσιου νοσοκομείου συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικά φάρμακα, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου για νόθευση συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμακευτικού σκευάσματος από ιατρούς Δημόσιου νοσοκομείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, μετά από ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων ταυτοποίησαν τους 2 ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.

Πώς δρούσαν οι γιατροί του δημόσιου νοσοκομείου

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους και την πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών έτερης κλινικής και προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της εν λόγω κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό την μεταπώληση του σε έτερα άτομα και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Σημειώνεται ότι οι συνταγογραφήσεις εκτελέστηκαν εν αγνοία των εν λόγω ασθενών αλλά και των ιατρών της έτερης κλινικής.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η αντίδραση Γεωργιάδη για τους γιατρούς του νοσοκομείου

«Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» τον οποίο και συγχαίρω.

Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους.

Καμμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ και όσοι πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλουν αμέσως».

