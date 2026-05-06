Υπονοούμενα περί θανάτωσης ζώων, αφήνει γιατρός του Νοσοκομείου Σερρών, σε ανάρτηση του στο Facebook.

Συγκεκριμένα ο Δαμιανός Υφαντίδης, ο οποίος είναι μαιευτήρας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο -στο facebook δηλώνει ψηφιακός δημιουργός, Διευθυντής ΕΣΥ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ- στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Εγώ πάντως, κοπρόσκυλα που θα θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή/και τη ζωή ακόμη μωρών παιδιών, υπερηλίκων και ανήμπορων, ούτε συνέντευξη θα τους πάρω ούτε θα διερευνήσω αν έχουν… ψυχολογικά προβλήματα. Τακτοποιώ το θέμα ήσυχα, γρήγορα, οριστικά, καθαρά και με απόλυτη ασφάλεια για τους συνανθρώπους μου.



Τοποθετώ βλέπετε, την ανθρώπινη ζωή σε δυσθεώρητο ύψος, σε σχέση με ενός (ή περισσότερων) σκύλων.

ΥΓ: Τζά; Ζωόφιλοι; Κοπιάστε να με κάνετε ντα! (Αν με πιάσετε πρώτα, βεβαίως!)».

Οι αντιδράσεις

Όπως ήταν φυσικό, υπήρξαν αντιδράσεις αλλά και ανησυχία, σχετικά με την συγκεκριμένη ανάρτηση από φιλόζωους αλλά και σωματεία. Όπως αναφέρει στο Reader η Φωτεινή Κοσμοπούλου, πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Εθελοντών «Ο Σπίθας» στις Σέρρες, «έγιναν καταγγελίες στην ηλεκτρονική δίωξη και οι αναρτήσεις κατέβηκαν το πρωί της επόμενης ημέρας».

Όπως σχολιάζει η ίδια «είναι απαράδεκτο άτομα σε τέτοιου είδους θέσεις να γράφουν αυτά τα πράγματα. Εμείς παλεύουμε καθημερινά για την προστασία τους και απαιτούμε τουλάχιστον σεβασμό».

Μάλιστα, σύμφωνα με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, ο συγκεκριμένος γιατρός έχει εκφράσει και στο παρελθόν «τραβηγμένες» απόψεις, όχι μόνο για θέματα ζώων.

Η απάντηση του νοσοκομείου

Το Reader επικοινώνησε τηλεφωνικα με την Γραμματεία Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, όμως δεν πήραμε κάποια απάντηση για το θέμα καθώς, όπως ανέφερε η γραμματέας, δεν το γνώριζε.

Έχουμε ζητήσει γραπτώς από την διοίκηση του νοσοκομείου μια επίσημη απάντηση για όσα ανέφερε ο κ. Υφαντίδης. Η απάντησή θα δημοσιευθεί όταν περιέλθει σε γνώση μας.

Η νέα ανάρτηση

Ο κ. Υφαντίδης μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, προχώρησε σε νέα ανάρτηση, που κάθε άλλο παρά μεταμέλεια δείχνει.Στη νέα ανάρτηση αναφέρτει χαρακτηριστικά: «Πολλά φιλάκια στους “θαυμαστές” μου που έχουν χάσει προ πολλού την αίσθηση τού μέτρου, τής ιεράρχησης τών αξιών και, το κυριότερο, την ουσία τής ανθρωπιάς και τής ζωής.

Η άγνοιά τους περί Φύσεως είναι αβυσσαλέα και η αμάθειά τους παχυλή.

Ας προσέξουν μόνο με τις κατάρες, τις ύβρεις και τις απειλές τους, μην τυχόν και βρεθούν οι ίδιοι τυλιγμένοι σε μια κόλλα χαρτί.

Όσο για μένα;

Η πιθανότητα να τους φοβηθώ αποτελεί μάλλον σουρεαλιστικό ανέκδοτο!»