Η Κωνσταντοπούλου «μηδένισε το γραπτό» του Μηταράκη: «Κλίνε το δόκτωρ, και εσύ από το South Eastern;»

Εν μέσω μεγάλης έντασης με τον Νότη Μηταράκη στη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφτασε να «κοκκινίζει το γραπτό» του γαλάζιου βουλευτή, αστεϊζόμενη πως ο ίδιος σπούδασε στο ίδιο κολέγιο με τον Μακάριο Λαζαρίδη.
Η κόντρα ξέσπασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία καλείται σήμερα να αποφασίσει για τον διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου στη θέση τακτικού μέλους της Α' Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών».
Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης, κατείχε τη θέση του εισηγητή της πλειοψηφίας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αφήνει αιχμές.
Κωνσταντοπούλου: «Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Και εσύ από το South Eastern;»
Η ένταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε σε τέτοιο σημείο που ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας προειδοποίησε ότι θα διακόψει τη συνεδρίαση αν συνεχιστεί η λεκτική διαμάχη, ενώ ο Νότης Μηταράκης ζήτησε την αποβολή της από την αίθουσα.
Ο διάλογος Ζωής Κωνσταντοπούλου - Νότη Μηταράκη:
- Κωνσταντοπούλου: Άρα, εισηγητής της ΝΔ είναι ο κ. Μηταράκης εδώ;
- Μπούρας: Μην διακόπτετε.
- Κωνσταντοπούλου: Επειδή ήρθη η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
- Μπούρας: Ο κ. Μηταράκης ειναι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου.
- Κωνσταντοπούλου: Να ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία πώς πορεύεται.
- Μηταράκης: Να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτησή της από πρόεδρος του κόμματός της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
- Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε βέβαια, κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα ανομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας;
- Μπούρας: Παρακαλώ, παρακαλώ.
- Κωνσταντοπούλου: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε; Μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση;
- Μπούρας: Σας παρακαλώ σεβαστείτε τη διαδικασία.
- Κωνσταντοπούλου: Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε, ένας προς έναν; Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
- Μπούρας: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα;
- Μηταράκης: Θέλω να ελπίζω ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι αυτός που του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
- Κωνσταντοπούλου: Είστε αθώοι λοιπόν.
- Μηταράκης: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.
- Μπούρας: Τώρα θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία;
- Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν;
- Μπούρας: Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ θερμά, δεν είναι αυτή διαδικασία.
- Κωνσταντοπούλου: Γιατί παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια;
- Μηταράκης: Γιατί σε αντίθεση με εσάς έχουμε και ευθιξία οι βουλευτές της ΝΔ
- Κωνσταντοπούλου: Που πήγε η ευθιξία σας σήμερα που κάνετε τον εισηγητή;
- Μπούρας: Κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ. Έχουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.
- Κωνσταντοπούλου: Κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Μηταράκης: Να αποβληθεί παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου.
- Μπούρας: Όχι άλλη διακοπή.
- Μηταράκης: Να αποβάλλετε την κ. Κωνσταντοπούλου. Αδυνατεί να τηρήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία η κ. Κωνσταντοπούλου.
- Κωνσταντοπούλου: Είστε εσείς οι δημοκράτες με τα χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκη.
- Μηταράκης: Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε το κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές.
- Κωνσταντοπούλου: Τον Βορίδη και τον Αυγενάκη, τον Γεωργιάδη, τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη.
- Μηταράκης: Προφασίζεστε ότι σας ενδιαφέρουν οι θεσμοί. Από τη συμπεριφορά σας είναι προφανές. Παρά τις ακραίες συμπεριφορές της προέδρου του κόμματος που έχει το όνομά της, θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου…δόκτωρ βέβαια
- Κωνσταντοπούλου: Ο δόκτωρ, του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;
- Μπούρας: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία;
- Κωνσταντοπούλου: Ο δόκτωρ, του δόκτωρ κύριε πρόεδρε; Ακούνε και παιδιά. Κορακίστικα μιλάνε.
- Μηταράκης: Είναι ξενικό και δεν κλίνεται κυρία Κωνσταντοπούλου.
- Κωνσταντοπούλου: Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο South Eastern πήγατε και εσείς μάλλον.
