Η Κωνσταντοπούλου «μηδένισε το γραπτό» του Μηταράκη: «Κλίνε το δόκτωρ, και εσύ από το South Eastern;»

Εν μέσω μεγάλης έντασης με τον Νότη Μηταράκη στη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφτασε να «κοκκινίζει το γραπτό» του γαλάζιου βουλευτή, αστεϊζόμενη πως ο ίδιος σπούδασε στο ίδιο κολέγιο με τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Η κόντρα ξέσπασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία καλείται σήμερα να αποφασίσει για τον διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου στη θέση τακτικού μέλους της Α' Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών».

Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης, κατείχε τη θέση του εισηγητή της πλειοψηφίας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αφήνει αιχμές.

Κωνσταντοπούλου: «Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Και εσύ από το South Eastern;»

Η ένταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε σε τέτοιο σημείο που ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας προειδοποίησε ότι θα διακόψει τη συνεδρίαση αν συνεχιστεί η λεκτική διαμάχη, ενώ ο Νότης Μηταράκης ζήτησε την αποβολή της από την αίθουσα.

Ο διάλογος Ζωής Κωνσταντοπούλου - Νότη Μηταράκη:

Κωνσταντοπούλου : Άρα, εισηγητής της ΝΔ είναι ο κ. Μηταράκης εδώ;

Μπούρας : Μην διακόπτετε.

: Μην διακόπτετε. Κωνσταντοπούλου : Επειδή ήρθη η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.

Μπούρας : Ο κ. Μηταράκης ειναι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου.

: Ο κ. Μηταράκης ειναι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου. Κωνσταντοπούλου : Να ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία πώς πορεύεται.

Μηταράκης : Να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτησή της από πρόεδρος του κόμματός της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.

: Να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτησή της από πρόεδρος του κόμματός της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη. Κωνσταντοπούλου : Αστειεύεστε βέβαια, κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα ανομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας;

Μπούρας : Παρακαλώ, παρακαλώ.

: Παρακαλώ, παρακαλώ. Κωνσταντοπούλου : Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε; Μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση;

Μπούρας : Σας παρακαλώ σεβαστείτε τη διαδικασία.

: Σας παρακαλώ σεβαστείτε τη διαδικασία. Κωνσταντοπούλου : Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε, ένας προς έναν; Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.

Μπούρας : Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα;

: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα; Μηταράκης : Θέλω να ελπίζω ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι αυτός που του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

Κωνσταντοπούλου : Είστε αθώοι λοιπόν.

: Είστε αθώοι λοιπόν. Μηταράκης : Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

Μπούρας : Τώρα θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία;

: Τώρα θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία; Κωνσταντοπούλου : Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν;

Μπούρας : Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ θερμά, δεν είναι αυτή διαδικασία.

: Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ θερμά, δεν είναι αυτή διαδικασία. Κωνσταντοπούλου : Γιατί παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια;

Μηταράκης : Γιατί σε αντίθεση με εσάς έχουμε και ευθιξία οι βουλευτές της ΝΔ

: Γιατί σε αντίθεση με εσάς έχουμε και ευθιξία οι βουλευτές της ΝΔ Κωνσταντοπούλου : Που πήγε η ευθιξία σας σήμερα που κάνετε τον εισηγητή;

Μπούρας : Κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ. Έχουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

: Κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ. Έχουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου. Κωνσταντοπούλου : Κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μηταράκης : Να αποβληθεί παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου.

: Να αποβληθεί παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου. Μπούρας : Όχι άλλη διακοπή.

Μηταράκης : Να αποβάλλετε την κ. Κωνσταντοπούλου. Αδυνατεί να τηρήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία η κ. Κωνσταντοπούλου.

: Να αποβάλλετε την κ. Κωνσταντοπούλου. Αδυνατεί να τηρήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία η κ. Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου : Είστε εσείς οι δημοκράτες με τα χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκη.

Μηταράκης : Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε το κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές.

: Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε το κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές. Κωνσταντοπούλου : Τον Βορίδη και τον Αυγενάκη, τον Γεωργιάδη, τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη.

Μηταράκης : Προφασίζεστε ότι σας ενδιαφέρουν οι θεσμοί. Από τη συμπεριφορά σας είναι προφανές. Παρά τις ακραίες συμπεριφορές της προέδρου του κόμματος που έχει το όνομά της, θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου…δόκτωρ βέβαια

: Προφασίζεστε ότι σας ενδιαφέρουν οι θεσμοί. Από τη συμπεριφορά σας είναι προφανές. Παρά τις ακραίες συμπεριφορές της προέδρου του κόμματος που έχει το όνομά της, θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου…δόκτωρ βέβαια Κωνσταντοπούλου : Ο δόκτωρ, του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;

Μπούρας : Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία;

: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία; Κωνσταντοπούλου : Ο δόκτωρ, του δόκτωρ κύριε πρόεδρε; Ακούνε και παιδιά. Κορακίστικα μιλάνε.

Μηταράκης : Είναι ξενικό και δεν κλίνεται κυρία Κωνσταντοπούλου.

: Είναι ξενικό και δεν κλίνεται κυρία Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου: Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο South Eastern πήγατε και εσείς μάλλον.