Πότε εκφωνεί το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη

Την φόρμουλα του συναινετικού διαζυγίου αλλά και την επικοινωνιακή του διαχείριση φαίνεται πως εξετάζουν πλέον από κοινού ο ΣΚΑΪ και η Σία Κοσιώνη. Οι επαφές που έχουν γίνει στο παρασκήνιο μεταξύ της δημοσιογράφου και ανωτάτων στελεχών της διοίκησης φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αποχώρηση της πρώτης από το δυναμικό του ραδιοτηλεοπτικού ομίλου του Φαλήρου. Σε πρώτο χρόνο τα ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών απέβησαν άκαρπα όσον αφορά στη συνέχιση της συνεργασίας. Το συμβόλαιο της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται τυπικά στο τέλος Ιουνίου.

Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως εφόσον υπάρχει «+1», το κανάλι έπρεπε τυπικά να ενημερώσει την παρουσιάστρια για την ενεργοποίησή του ή μη όπως και τελικά έγινε. Διαφαίνεται ωστόσο πως οι εξελίξεις θα τρέξουν γρηγορότερα: Αν και οι δύο πλευρές - τόσο αυτή του ΣΚΑΪ όσο και της Σίας Κοσιώνη - αποφεύγουν δηλώσεις ακόμη και off the record διαρροές φαίνεται πως δεν προχωρά ούτε η φερόμενη συμβιβαστική πρόταση εκ μέρους του καναλιού. Δηλαδή να παραμείνει η Σία Κοσιώνη στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων έως τα τέλη Μαϊου, εν συνεχεία να κάνει χρήση της αδείας της και το διαζύγιο να γραφτεί τυπικά στα τέλη Ιουνίου. Το σενάριο που κυκλοφορεί έντονα τα τελευταία 24ωρα δίνει ισχυρές πιθανότητες η Σία Κοσιώνη να εκφωνήσει το τελευταίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ την Παρασκευή 8 Μαϊου.

Εάν δεν υπάρξει ανατροπή η παρουσιάστρια θα αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό και εν συνεχεία θα εκδοθεί επίσημη αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση από το δίκτυο καθώς η δημοσιογράφος είναι ταυτισμένη με τον ΣΚΑΪ εκφωνώντας το βραδινό δελτίο επί μια 20ετια. Τα σενάρια για τη συνέχεια επίσης δεν επιβεβαιώνονται: Το ευρέως διαδεδομένο θέλει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων να αναλαμβάνει η μέχρι σήμερα εκφωνήτρια του μεσημβρινού δελτίου των 14.00 Λένα Φλυτζάνη και εδώ όμως ο χρόνος παραμένει ομιχλώδης: Εάν δηλαδή αυτό θα συμβεί άμεσα ή εάν θα γίνει με την έναρξη της επόμενης τηλεοπτικής περιόδου το προσεχές φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή βέβαια φουντώνουν και οι φήμες για το επόμενο τηλεοπτικό βήμα της Σίας Κοσιώνη. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν να έχει δεχθεί διερευνητικά τηλεφωνήματα τόσο από την ΕΡΤ όσο και από τον ΑΝΤ1.

Στις κυοφορούμενες εξελίξεις θα παίξει ρόλο και το τι θα αποφασίσει για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα ο πρώην πλέον Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ, Βασίλης Παπαδρόσος ο οποίος παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το κανάλι του Φαλήρου. Δεν θα πρέπει φυσικά να θεωρείται δεδομένο πως οι επί επτάμιση χρόνια συνεργάτες στην ενημέρωση του ΣΚΑΪ θα συνεχίσουν μαζί αν και είναι ένα ενδεχόμενο που συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες αφενός λόγω της εξαιρετικά καλής συνεργασίας αφετέρου της εκατέρωθεν εκτίμησης.