Ανδρομάχη: «Όταν ο Γιώργος άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα έπαθα σοκ - Τον είχα στην κατηγορία Φίλοι»

Η Ανδρομάχη βρέθηκε χθες (5/5) στο The 2Night Show και περιέγραψε πώς κατάφερε ο σύζυγός της, Γιώργος Λιβάνης με τον οποίο στην αρχή ήταν φίλοι να τον δει ερωτικά.

«Τον είδα πρώτη φορά στο Fantasia. Ήμασταν στα διπλανά καμαρίνια, κάτω στο υπόγειο. Δεν με φλέρταρε ποτέ. Ήμασταν φίλοι που δεν βρίσκονταν συχνά, αλλά που ήξεραν όλα τα προσωπικά ο ένας του άλλου.

Υπήρχε μηδέν σπίθα. Ήξερε τα πάντα για μένα, ήξερα τα πάντα για εκείνον. Όταν χώρισε από την τελευταία του σχέση, δεν έκλαιγε, χάρηκε ο άνθρωπος», είπε αρχικά η Ανδρομάχη.

«Μετά την Παράλληλη αγάπη, ήμασταν πάλι στο Fantasia, δουλεύαμε μαζί και κάποια στιγμή, κάπως, κάτι έπαθε. Είχε χωρίσει και τον ακούω μια μέρα να λέει όπως καθόμασταν στο καμαρίνι του: "Εγώ, αν ερωτευτώ, πάει, τελείωσε, τέλος". Δεν κατάλαβα ότι το έλεγε για εμένα.

Έκανε τις κινήσεις του, έστειλε τα μηνύματά του. Όταν άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα, έπαθα ένα σοκ, γιατί εγώ θέλω ηρεμία στη ζωή μου, μου χάλαγε την ηρεμία μου.

Εγώ τον είχα κατατάξει στην κατηγορία "Φίλοι". Και λέω στην αδερφή μου "ρε γαμ*το, τι θέλει μωρέ;”. Μου είχε πει ότι με είδε στον ύπνο του - ψέμα σίγουρα - και το ένα έφερε το άλλο», ανέφερε στη συνέχεια η γνωστή τραγουδίστρια.

«Ο Γιώργος, σαν Σκορπιός με Λέοντα, μου έστελνε τον εαυτό του να τον βλέπω τι κάνει εδώ, εκεί. Ήθελε να τον βλέπω. Κάποια στιγμή μου είπε: "Θα έρθεις σπίτι να κοιμηθούμε;". Ε, ας πάω, λέω. Μου το είχε βάλει στο κεφάλι τώρα πια.

Πήγα στο σπίτι, μεγάλη αμηχανία. Ό,τι πιο άβολο έχω ζήσει στη ζωή μου. Ήμασταν λες και έχουμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε», κατέληξε η Ανδρομάχη.