Γιώργος Καρατζαφέρης για την απώλειά του αδελφού του: «Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου»

Το περασμένο Σάββατο κηδεύτηκε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών την Πέμπτη 22/1.
Ο αδελφός του, Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος έκανε γνωστή και την είδηση της απώλειάς του μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» λέγοντας πως στον αδελφό του χρωστάει αυτό που έγινε.
«Το ξέρετε πιο καλά από εμένα, ότι ο Σπύρος υπήρξε ιχνηλάτης στο επάγγελμα, άνοιξε δρόμους τους οποίους περπατήσαμε πολλοί, μεταξύ αυτών και εγώ. Πρέπει να ομολογήσω γιατί του το χρωστάω ότι, αν δεν είχε ανοίξει τους δρόμους ο Σπύρος, δεν θα γινόμουν αυτό που έγινα».
Σε ερώτηση του Άκη Παυλόπουλου και του Δημήτρη Οικονόμου για το αν χρωστάει στον Σπύρο μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του πορείας, απάντησε: «Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου. Ήταν ασυμβίβαστος, για αυτό έκανε πολλούς εχθρούς και για αυτό κατάφερε αυτά που κατάφερε».
