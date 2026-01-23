«Με σημάδεψε, με ανέδειξε, μου έδωσε το επώνυμό του»: Η Ράνια Καρατζαφέρη αποχαιρετά τον Σπύρο Καρατζαφέρη

Με βαθιά συγκίνηση μίλησε η Ράνια Καρατζαφέρη για τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Σπύρου Καρατζαφέρη, ενός ανθρώπου που –όπως είπε– καθόρισε τη ζωή και την πορεία της.

Παρά τον χωρισμό τους, η σχέση τους παρέμεινε άρρηκτη μέσα από μια αθόρυβη, αλλά σταθερή αλληλοφροντίδα. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι πάντα μάθαινε νέα του και εκείνος δικά της, ενώ περιέγραψε τη μεταξύ τους απόσταση ως «έντονη», ακριβώς επειδή η κοινή τους ζωή υπήρξε εξίσου έντονη.

Η Ράνια Καρατζαφέρη είπε:«Ήταν ένας άνθρωπος που με σημάδεψε, που με ανέδειξε. Κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι αυτή. Μου έδωσε το επώνυμό του, μία κίνηση ιερή που -να το ξεκαθαρίσω, γιατί με έχουν κατηγορήσει για πολλά- με έχουν κατηγορήσει και γι’ αυτό, ότι πήρες το επώνυμό του.

Δεν το πήρα. Δεν το ζήτησα. Δεν ήταν κάτι που το σκεφτόμουν ποτέ. Μου το ζήτησε εκείνος. Και εννοείται ήταν τιμή μου».

