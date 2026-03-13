Γιώργος Μαρίνος: Στο Κοιμητήριο Βούλας η σορός του για το τελευταίο «αντίο»

Στο ναό του Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο της Βούλας μεταφέρθηκε η σορός του Γιώργο Μαρίνου λίγο πριν από τις 11 το πρωί.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να ξεκινήσει στις 12.

Ο σόουμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών την περασμένη Τρίτη. Τα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που τους τελευταίους μήνες είχαν επιδεινωθεί.

Τα τελευταία αρκετά χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και είχε απομονωθεί και από φιλικά του πρόσωπα.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1939 και ήταν από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα.

Αν και οι γονείς του ήθελαν να πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονα, εκείνος ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1962, ενώ ήταν στο δεύτερο έτος στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος» και από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής, ενώ συμμετείχε και σε κάποιες ταινίες.

Ήταν ο πρώτος σόουμαν στην Ελλάδα, ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που συνδύασε την υποκριτική και το τραγούδι, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης που αποτελούνταν από πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι. Με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας.

Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη «Μέδουσα».

Συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά.

Ήταν στενός φίλος με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο, ενώ στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός.



Τα δύο του πάθη ήταν πάντα η αστρολογία και τα σκυλιά του. Πριν από μερικά χρόνια αποχώρησε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και απομονώθηκε στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, μια περιοχή κοντά στη Ραφήνα.

Εκτός από τις μουσικές πίστες και τις θεατρικές σκηνές όπου εμφανίστηκε, παρουσίασε και τηλεοπτικές εκπομπές με πιο χαρακτηριστικό το Ciao ANT1, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μετά την αποχώρηση της Ρούλας Κορομηλά και τη μετακόμισή της στο Mega.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, για ένα διάστημα φιλοξενήθηκε στο Σπίτι του Ηθοποιού, ενώ εδώ και λίγα χρόνια φιλοξενούνταν σε οίκο ευγηρίας.