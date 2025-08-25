Γιώργος Μαζωνάκης: Στα «μαχαίρια» η οικογένεια για τον εγκλεισμό του - «Ετοιμάζουμε μηνύσεις»

Στα «μαχαίρια» βρίσκεται η οικογένεια Μαζωνάκη, με αφορμή το αίτημα του εγκλεισμού του δημοφιλούς τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική. Η πλευρά του τραγουδιστή, θεωρεί ηθικό αυτουργό για τον εγκλεισμό του τη μεγάλη αδερφή με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε δικαστική διένεξη.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, αναφέρει πως οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν στο Δρομοκαΐτειο και «απειλούσαν γιατρούς», προκειμένου να μην αφεθεί ελεύθερος.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε, μιλώντας στο Mega: «Εκείνη το ενορχήστρωσε. Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο ήταν και οι δύο αδερφές εκεί και απειλούσαν τους γιατρούς αν αφεθεί ελεύθερος. Επανειλημμένως ήρθαν σε επαφή με τους θεράποντες ιατρούς και ανέφερε τα δικά της.

Στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, είναι αυτοί που ενορχηστρώνουν το έγκλημα και δεν φαίνονται. Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Θα τις καταθέταμε τον Σεπτέμβρη πλέον θα τις διανθίσουμε με όσα συνέβησαν με τον εγκλεισμό του».

Γιώργος Μαζωνάκης: Η επιστολή της οικογένειας

Η μητέρα και η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσαν από την πλευρά τους με επιστολή λεπτομέρειες για τον εγκλεισμό, αναφέροντας πως εκείνες υπέβαλλαν την αίτηση, ενώ η άλλη αδερφή – με την οποία ο Γιώργος έχει δικαστική διαμάχη – έμεινε αμέτοχη. Όπως αναφέρουν ο πατέρας του Μαζωνάκη είχε ενημερωθεί και είχε συμφωνήσει.

Η επιστολή έχει ως εξής: «Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη. Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει».